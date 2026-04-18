نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد حومه قنیطره شدند
مناعب از تحرکات نیروهای رژیم صهیونیستی در قنیطره در سوریه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در قنیطره اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی سه اتاق پیش ساخته را با کامیونهای نظامی به «تل الاحمر الشرقی» در حومه جنوبی قنیطره در سوریه منتقل کرده است.
این اقدام نگرانیهایی را در میان ساکنان در مورد تمایل پنهان ارتش رژیم صهیونیستی برای ایجاد یک نقطه نظامی جدید برای اضافه کردن به تعداد کل نقاطی که حضور نظامی رژیم در این منطقه را تشکیل میدهند، ایجاد کرده است.
روز جمعه، یک گشت ارتش اشغالگر یک ایست بازرسی در تقاطع روستای «راسم الحلبی» در حومه مرکزی قنیطره ایجاد کرد.