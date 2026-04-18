خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد حومه قنیطره شدند

نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد حومه قنیطره شدند
کد خبر : 1774796
لینک کوتاه کپی شد.

مناعب از تحرکات نیروهای رژیم صهیونیستی در قنیطره در سوریه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در قنیطره اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی سه اتاق پیش ساخته را با کامیون‌های نظامی به «تل الاحمر الشرقی» در حومه جنوبی قنیطره در سوریه منتقل کرده است.

این اقدام نگرانی‌هایی را در میان ساکنان در مورد تمایل پنهان ارتش رژیم صهیونیستی برای ایجاد یک نقطه نظامی جدید برای اضافه کردن به تعداد کل نقاطی که حضور نظامی رژیم در این منطقه را تشکیل می‌دهند، ایجاد کرده است.

روز جمعه، یک گشت ارتش اشغالگر یک ایست بازرسی در تقاطع روستای «راسم الحلبی» در حومه مرکزی قنیطره ایجاد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید