رسوایی جدید مالی برای نتانیاهو
به گزارش ایلنا به نقل از المعلومه، منابع عبری زبان گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی با یک رسوایی مالی و امنیتی جدید رو به رو است.
براساس گزارشها، وی به صورت پنهانی دستور داده مبالغ زیادی از بودجه مربوط به اقدامات امنیتی در مناطق شمالی اراضی اشغالی قطع شود.
بر اساس این گزارش، قرار بود ۵ میلیارد شکل (واحد پول رژیم) به تجهیز پناهگاهها و شهرکهای مرزی اراضی اشغالی اختصاص پیدا کند اما گزارشهای مالی افشاشده نشان میدهد این پولها به صورت کامل به احزابی که در کابینه نتانیاهو حضور دارند اختصاص یافته است.
هدف از این اقدام، ممانعت از فروپاشی کابینه و تضمین تداوم حضور نتانیاهو در سمت نخستوزیری اعلام شده است.