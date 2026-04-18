به گزارش ایلنا، شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» به نقل از مسئولان آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داد که اصلی‌ترین اختلاف طرفین به مدت زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران و همچنین شروط مرتبط با آن بازمی‌گردد.

بر اساس این گزارش، هیئت‌های مذاکره‌کننده در حال بررسی چندین سازوکار برای مدیریت موضوع اورانیوم غنی‌شده هستند، اما به دلیل ملاحظات فنی، کاهش کامل سطح غنی‌سازی در داخل ایران در حال حاضر گزینه‌ای عملیاتی تلقی نمی‌شود.

این منابع همچنین تأکید کرده‌اند که در مذاکرات جاری، موضوع برنامه موشکی ایران و همچنین حمایت از گروه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای، در چارچوب پیش‌نویس تفاهم احتمالی مورد بحث قرار نگرفته است.

در همین حال، وب‌سایت «آکسیوس» نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که اگرچه در روند گفت‌وگوها پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما همچنان شکاف‌هایی در برخی پرونده‌های اصلی میان دو طرف وجود دارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که مذاکرات با ایران طی تعطیلات آخر هفته ادامه خواهد یافت؛ اظهاراتی که در کنار گزارش‌های منتشرشده، نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند گفت‌وگوها در عین تداوم اختلافات اساسی است.

