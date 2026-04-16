به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال برگزاری یک نشست دیگر میان تهران و واشنگتن خبر داد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت ایران موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که مقامات ایران بارها اعلام کرده‌اند که سلاح هسته‌ای در دکترین این کشور جایی ندارد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که چشم‌انداز توافق با ایران «بسیار خوب به نظر می‌رسد» و افزود که جلسه بعدی با هیئت ایرانی می‌تواند در طول روزهای آتی برگزار شود.

انتهای پیام/