مودی:
جهان درحال عبور از وضعیتی بسیار جدی و پرتنش است
نخست وزیر هند گفت که درگیریهای خاورمیانه و اوکراین تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند گفت که تمام جهان تحت تاثیر درگیریهای خاورمیانه و بحران اوکراین قرار دارد.
نخست وزیر هند پس از گفتوگو با «کریستین استوکر»، صدراعظم اتریش در دهلی نو، با جدی و پرتنش دانستن قضای کنونی جهان گفت که درگیریها در خاورمیانه و اوکراین بر کل جهان تاثیر میگذارد.
مودی پس از این دیدار اظهار داشت: «امروز، تمام جهان در حال عبور از یک وضعیت بسیار جدی و پرتنش است و تاثیر آن را همه ما احساس میکنیم».
وی بیان کرد: «در چنین محیط جهانی پرتنشی، هند و اتریش موافقند که درگیری نظامی نمیتواند اختلافات را حل کند».
نخست وزیر هند افزود: «چه اوکراین باشد و چه غرب آسیا، ما از یک صلح پایدار، پایدار و پایدار حمایت میکنیم».