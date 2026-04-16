جهان درحال عبور از وضعیتی بسیار جدی و پرتنش است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند گفت که تمام جهان تحت تاثیر درگیری‌های خاورمیانه و بحران اوکراین قرار دارد.

نخست وزیر هند پس از گفت‌وگو با «کریستین استوکر»، صدراعظم اتریش در دهلی نو، با جدی و پرتنش دانستن قضای کنونی جهان گفت که درگیری‌ها در خاورمیانه و اوکراین بر کل جهان تاثیر می‌گذارد.

مودی پس از این دیدار اظهار داشت: «امروز، تمام جهان در حال عبور از یک وضعیت بسیار جدی و پرتنش است و تاثیر آن را همه ما احساس می‌کنیم».

وی بیان کرد: «در چنین محیط جهانی پرتنشی، هند و اتریش موافقند که درگیری نظامی نمی‌تواند اختلافات را حل کند».

نخست وزیر هند افزود: «چه اوکراین باشد و چه غرب آسیا، ما از یک صلح پایدار، پایدار و پایدار حمایت می‌کنیم».

