سفیر روسیه در هند:
آمادهایم تا انرژی مورد نیاز هند را تامین کنیم
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دنیس علیپوف»، سفیر روسیه در هند، گفت که روسیه به طور قابل توجهی عرضه نفت به هند را افزایش داده و آماده است تا به تحویل منابع انرژی به هر میزانی که این جمهوری نیاز دارد، ادامه دهد.
وی در پاسخ به سوالی از در مورد عرضه نفت، با اشاره به افزایش قابل توجه عرضه، اظهار داشت: «میخواهم تاکید کنم که ما در موضع و تعهد خود بسیار ثابت قدم بودهایم. ما همیشه اعلام کردهایم که صرف نظر از تحولات ژئوپلیتیکی، آماده عرضه نفت به هند هستیم. این رویکرد ثابت ماست».
علیپوف خاطرنشان کرد: «ما آمادهایم تا هر میزان که هند نیاز دارد، نفت عرضه کنیم. ما همچنین در مورد عرضه ال پی جی بحث میکنیم، بنابراین آمادهایم تا جایی که هند آمادگی دارد، آن را ارائه دهیم».
وی افزود: «ما شریک قابل اعتمادی بودهایم، که این یک واقعیت است، و رویکرد ثابتی در قبال تجارت با هند داشتهایم. ایالات متحده و اروپا، در این زمینه، خود را به عنوان شرکایی کاملا غیرقابل اعتماد نشان دادهاند».