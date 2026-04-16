دیدار ولیعهد سعودی و شهباز شریف در جده

به گزارش ایلنا، خبرگزاری واس گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان سعودی در جده میزبان محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان بود که در قالب یک سفر رسمی به این کشور سفر کرده است.

این دیدار در حالی برگزار شد که نخست‌وزیر پاکستان در رأس هیأتی بلندپایه شامل مقامات ارشد دولتی وارد عربستان شده و قرار است در ادامه سفر منطقه‌ای خود به ترکیه و قطر نیز سفر کند.

در این دیدار، دو طرف درباره روابط دوجانبه و راه‌های توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

همچنین تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه وضعیت امنیتی خاورمیانه و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها، از دیگر محورهای اصلی مذاکرات میان ریاض و اسلام‌آباد بود.

این رایزنی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که پاکستان در هفته‌های اخیر نقش فعالی در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا ایفا کرده و با میزبانی مذاکرات میان دو طرف در اسلام‌آباد، تلاش کرده به کاهش تنش‌ها کمک کند.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که این سفر و دیدارها در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای هماهنگی بیشتر با کشورهای منطقه و بررسی آخرین تحولات صورت می‌گیرد.

