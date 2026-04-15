به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد ارزیابی‌های طرف اسرائیلی حاکی از آن است که احتمال برقراری آتش‌بس در لبنان طی روزهای آینده وجود دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی نیز خود را برای سناریوی احتمالی توقف درگیری‌ها آماده کرده و در حال بررسی گزینه‌های مربوط به کاهش یا توقف عملیات نظامی در جبهه لبنان است.

در این گزارش جزئیات بیشتری درباره روند مذاکرات یا شرایط احتمالی این آتش‌بس منتشر نشده است، اما همزمانی این تحولات با افزایش فشارهای میدانی در منطقه، توجه ناظران را به تغییر احتمالی در معادلات جبهه شمالی فلسطین اشغالی جلب کرده است.

انتهای پیام/