ترکیه میزبان نشست چهارجانبه با عربستان سعودی، مصر و پاکستان
یک منبع دیپلماتیک ترکیهای اعلام کرد که وزرای خارجه عربستان سعودی، پاکستان و مصر این هفته در ترکیه با همتای ترک خود دیدار خواهند کرد تا در مورد مسائل منطقهای گفتوگو کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، وزرای خارجه عربستان سعودی، پاکستان و مصر در هفته جاری در ترکیه با همتای ترک خود دیدار خواهند کرد تا در مورد مسائل منطقهای گفتوگو کنند.
این سومین نشست از این دست بین چهار طرف، پس از آخرین دیدار آنها در اسلام آباد در جریان جنگ علیه ایران خواهد بود.
یک منبع در وزارت خارجه ترکیه در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «این سومین نشست چهار کشور برای گفتوگو در مورد امور منطقهای است، نه به طور خاص تنگه هرمز.»
قرار است وزرای خارجه مذاکرات خود را در حاشیه یک مجمع دیپلماتیک سالانه که روز جمعه در جنوب ترکیه افتتاح میشود، برگزار کنند.
در ۲۹ مارس، اسلام آباد، پایتخت پاکستان، میزبان یک نشست چهارجانبه دو روزه در مورد جنگ علیه ایران بود که وزرای خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و مصر در آن شرکت کردند و هدف آن پایان دادن به درگیریهای جاری در منطقه بود.