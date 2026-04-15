پس از اوربان؛ چه کسی «پرچمدار پوتین» در اروپا خواهد بود؟
با کنار رفتن ویکتور اوربان از قدرت در مجارستان، به نظر میرسد کرملین یکی از مهمترین متحدان خود در اتحادیه اروپا را از دست داده است؛ موضوعی که گمانهزنیها درباره جانشینان احتمالی «صدای روسیه» در اروپا را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه «تلگراف» افزود: اگرچه نامهای مختلفی بهعنوان گزینههای نزدیک به مسکو مطرح میشوند، اما اوربان بهدلیل نقش فعالش در تضعیف مواضع بروکسل و بهرهبرداری سیاسی از جنگ اوکراین، متحدی نیست که بهراحتی برای روسیه قابل جایگزینی باشد.
در این میان، رابرت فیکو، نخستوزیر اسلواکی، یکی از اصلیترین گزینهها به شمار میرود. وی با رویکردی ملیگرایانه و منتقد سیاستهای اتحادیه اروپا، بارها در موضوع اوکراین و روابط با روسیه، در تقابل با بروکسل ظاهر شده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند فیکو فاقد پشتوانه سیاسی لازم برای ورود به چالشهای جدی با اتحادیه اروپاست.
گزینه دیگر، آندری بابیش، سیاستمدار چک است که با مواضع انتقادی نسبت به حمایتهای اروپا از اوکراین و همسویی نسبی با برخی روایتهای روسی شناخته میشود؛ هرچند او نیز تلاش کرده فاصله خود را با مسکو حفظ کرده و بر تعهد کشورش به ناتو و اتحادیه اروپا تأکید کند.
در بلغارستان نیز رومن رادف بهعنوان چهرهای نزدیک به روسیه مطرح است، اما وابستگی شدید اقتصادی این کشور به اتحادیه اروپا و محدودیتهای سیاسی داخلی، قدرت مانور او را کاهش میدهد.
در کنار این افراد، برخی جریانهای راستگرای افراطی در کشورهای اروپایی از جمله اتریش، آلمان و فرانسه نیز با مواضعی همسو با روسیه شناخته میشوند، اما تحولات سیاسی اخیر نشان میدهد حتی این جریانها نیز در عمل با محدودیتهای جدی برای نزدیکی آشکار به مسکو مواجهاند.
به نظر میرسد با وجود تلاش کرملین برای حفظ نفوذ خود در اروپا، فقدان چهرهای مشابه اوربان، کار روسیه را برای اثرگذاری مستقیم بر سیاستهای اتحادیه اروپا دشوارتر کرده است.