الجزیره: قالیباف و ترامپ در جنگ روایتها؛ آیا توییتهای او از واشنگتن هدایت میشود؟!
همزمان با بازتاب گسترده پیام محمدباقر قالیباف خطاب به افکار عمومی آمریکا درباره افزایش قیمت سوخت، برخی رسانهها و کاربران فضای مجازی با طرح گمانهزنیهایی درباره نحوه مدیریت حساب او، این پیام را بخشی از «جنگ روایتها» میان تهران و واشنگتن ارزیابی کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در روزهای اخیر، انتشار یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و سیاسی غرب بهویژه آمریکا داشته است؛ پیامی که در آن با زبانی انگلیسی و همراه با تصویری از قیمت بنزین در نزدیکی کاخ سفید، به سیاستهای اقتصادی واشنگتن و پیامدهای آن برای مردم آمریکا اشاره شده بود.
در این پیام، قالیباف با هشدار نسبت به افزایش مستمر قیمت سوخت در آمریکا، تلاش کرد نشان دهد که سیاستهای دولت این کشور در قبال ایران و تحولات منطقهای، پیامدهای مستقیمی بر زندگی روزمره شهروندان آمریکایی دارد؛ موضوعی که بهسرعت به یکی از پربازدیدترین محتواهای سیاسی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد.
همزمان با انتشار این پیام، برخی رسانهها و کاربران غربی تلاش کردند بحث را از محتوای اصلی فراتر برده و با طرح گمانهزنیهایی درباره نحوه اداره حساب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، حاشیهسازی کنند؛ ادعاهایی که بیشتر بر تحلیلهای فضای مجازی استوار بوده و سند مشخصی برای آن ارائه نشده است.
در این میان، بخشی از جریان رسانهای غربی با تمرکز بر زبان انگلیسی پیام و استفاده از شاخصهای اقتصادی آمریکا (مانند قیمت بنزین به دلار و گالن)، مدعی شد که این پیام بهطور هدفمند برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخل آمریکا طراحی شده است؛ موضوعی که از نگاه برخی تحلیلگران، نشاندهنده تغییر رویکرد ارتباطی ایران در عرصه جنگ روایتها است.
بر اساس این تحلیلها، پیام اخیر قالیباف را میتوان بخشی از راهبرد «جنگ روانی و رسانهای» در تقابل با سیاستهای آمریکا دانست؛ راهبردی که تلاش دارد اثرات تصمیمات واشنگتن را نه در سطح دولتها، بلکه در سطح زندگی روزمره شهروندان آمریکایی برجسته کند.
در همین چارچوب، برخی کاربران شبکههای اجتماعی در آمریکا نیز به اثرگذاری پیام اشاره کرده و آن را نوعی یادآوری از پیامدهای اقتصادی سیاستهای دولت این کشور ارزیابی کردند؛ در حالی که گروهی دیگر آن را «پیامی مستقیم به کاخ سفید» توصیف کردند.
این پیام در ادامه مواضع پیشین قالیباف منتشر شد؛ او پیشتر نیز در اظهارنظری خطاب به افکار عمومی آمریکا، با اشاره به افزایش قیمت انرژی، سیاستهای دولت این کشور را عامل فشار بر مردم معرفی کرده بود.
به این ترتیب، به نظر میرسد حضور فعال رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در فضای رسانهای بینالمللی، بهویژه در بستر شبکههای اجتماعی، به بخشی از مواجهه سیاسی و رسانهای تهران و واشنگتن در سطح افکار عمومی تبدیل شده است؛ جایی که «جنگ روایتها» در کنار تقابل سیاسی و اقتصادی، نقش پررنگتری پیدا کرده است.