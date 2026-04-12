لبنان و تنگه هرمز مانع توافق ایران و آمریکا شدند

به گزارش ایلنا، منابع آگاه پاکستانی به «العربی الجدید» اعلام کردند که موضوعات مهمی چون پرونده‌های لبنان و تنگه هرمز مانع پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و ایران شده است.

یکی از این منابع به العربی الجدید گفت که طرف آمریکایی «حاضر به گنجاندن لبنان در هیچ توافق احتمالی با ایران نبود و هیئت آمریکایی، به ویژه استیو ویتکاف و جارد کوشنر، خواهان واگذاری کامل پرونده لبنان به اسرائیل و جداسازی آن از ایران بود تا اسرائیل به‌تنهایی، چه مسالمت‌آمیز و چه از طریق جنگ، با لبنان تعامل کند».

این منابع همچنین اعلام کردند که موضع آمریکا در قبال تنگه هرمز نیز به یک گره کور بزرگ تبدیل شده بود و هیئت آمریکایی تلاش کرد تا مسئله هرمز را به آینده موکول کند و در حال حاضر بدون اینکه ایران نقشی مهم در تنگه داشته باشد، آن باز شود. به گفته این منابع، طرف آمریکایی همچنین خواستار بحث درباره مسئله موشک‌های ایران شد که این موضوع محقق نشد.

یک منبع آگاه پاکستانی به «العربی الجدید» گفت که شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه، و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش، جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ را تا پلکان هواپیما همراهی کردند و پیش از ترک ونس، گفت‌وگویی میان طرفین صورت گرفت. این منبع اشاره کرد که مقامات پاکستانی تلاش‌هایی را برای متقاعد کردن هیئت آمریکایی به ادامه مذاکرات انجام دادند.

انتهای پیام/