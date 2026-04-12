به گزارش ایلنا، جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ طی یک گفت وگوی خبری در هتل سرینا واقع در شهر اسلام‌آباد اظهار داشت: خبر بد این است که تا الان به هیچ توافق پایداری و قطعی دست نیافتیم و ما به آمریکا برمی گردیم.

وی افزود: مذاکرات به مدت ۲۱ ساعت ادامه یافت و پیرامون موضوعات مختلف بحث کردیم. ونس، از میزبانی نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان قدردانی کرد.

وی به زعم خود گفت که ما خطوط قرمز خود را به طرف ایرانی اعلام کردیم لذا می خواهیم که ایران به ما اطمینان دهد که اراده ای برای سلاح هسته‌ای ندارد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا پس از اظهارات واهی و تکرار زیاده‌خواهی‌های این کشور در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران، دقایقی قبل اسلام‌آباد را ترک کرد

طبق این گزارش، ونس در پایگاه هوایی نورخان با بدرقه وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان، اسلام‌آباد را ترک کرد.

