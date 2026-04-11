درخواست نتانیاهو برای تعویق جلسه دادگاهش به اتهام فساد
گزارشهای عبری حاکی از آن است که نخستوزیر اسرائیل، با استناد به “چالشهای امنیتی مداوم که اسرائیل با آنها روبروست”، درخواست تعویق مجدد جلسات محاکمه خود را به مدت دو هفته مطرح کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وکیل بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در یادداشتی که روز جمعه به دادگاه ارائه داد، اعلام کرد که با توجه به وضعیت امنیتی حاکم بر منطقه، نخستوزیر درخواست دارد که جلسه دفاعیاتش در دادگاه فساد که قرار است هفته آینده از سر گرفته شود، به تعویق افتد.
پس از لغو وضعیت اضطراری که رژیم اسرائیل به دلیل جنگ با ایران پس از اعلام آتش بس اعمال شد، قرار است محاکمه نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار و فاسد رژیم صهیونیستی روز یکشنبه از سر گرفته شود.
رویترز افزود که یک پاکت مهر و موم شده حاوی جزئیات دلایل محرمانه به دادگاه ارائه شده است که پس از ارائه پاسخ دادستانی، حکم آن صادر خواهد شد.