درخواست نتانیاهو برای تعویق جلسه دادگاهش به اتهام فساد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وکیل بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یادداشتی که روز جمعه به دادگاه ارائه داد، اعلام کرد که با توجه به وضعیت امنیتی حاکم بر منطقه، نخست‌وزیر درخواست دارد که جلسه دفاعیاتش در دادگاه فساد که قرار است هفته آینده از سر گرفته شود، به تعویق افتد.

پس از لغو وضعیت اضطراری که رژیم اسرائیل به دلیل جنگ با ایران پس از اعلام آتش بس اعمال شد، قرار است محاکمه نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار و فاسد رژیم صهیونیستی روز یکشنبه از سر گرفته شود.

در یادداشتی که توسط وکیل نتانیاهو به دادگاه ناحیه قدس ارائه شد، آمده است: «به دلایل امنیتی و دیپلماتیک محرمانه مربوط به... اتفاقات ناگهانی که در اسرائیل و سراسر خاورمیانه رخ داده است، نخست وزیر حداقل تا دو هفته آینده قادر به دفاعیات در دادگاه نخواهد بود.»

رویترز افزود که یک پاکت مهر و موم شده حاوی جزئیات دلایل محرمانه به دادگاه ارائه شده است که پس از ارائه پاسخ دادستانی، حکم آن صادر خواهد شد.

