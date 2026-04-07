مادورو درخواست پناهندگی دهد مسکو آن را با دقت بررسی خواهد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ملیک باگداساروف»، سفیر روسیه در کاراکاس، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس گفت که مسکو در صورت دریافت درخواست پناهندگی به «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، آن را با دقت بررسی خواهد کرد.

این دیپلمات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا روسیه در صورت آزادی مادورو از بازداشت توسط ایالات متحده، آماده اعطای پناهندگی به او خواهد بود یا خیر، گفت: «هیچ درخواستی برای اعطای پناهندگی به مادورو، حداقل از طریق ما، دریافت نشده است. اگر چنین درخواستی دریافت شود، فکر می‌کنم طرف روسی آن را با دقت بررسی خواهد کرد».

او با تاکید بر قاطعیت موضع روسیه تاکید کرد: «رئیس جمهور مادورو و همسرش که در نتیجه تجاوز مسلحانه و نقض قوانین بین‌المللی و عقل سلیم توسط واشنگتن دستگیر شده‌اند، باید آزاد شوند».

انتهای پیام/