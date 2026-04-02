لغو تحریم های آمریکا علیه رئیس موقت ونزوئلا

به گزارش ایلنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا، امروز- پنج‌شنبه- اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ تحریم‌های اعمال شده علیه دلسی رودریگز، رهبر ونزوئلا که جانشین رهبر سابق این کشور، نیکلاس مادورو شده بود، را لغو کرد.

این اقدام کمتر از سه ماه پس از بازداشت نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی در عملیاتی در پایتخت، کاراکاس، صورت گرفت.

دولت ترامپ با دولت موقت به رهبری دلسی، که پیش‌تر از حامیان مادورو بود، همکاری کرده و وزرای انرژی و امور داخلی آمریکا را به همراه سرمایه‌گذاران احتمالی به کاراکاس فرستاد.

دولت ترامپ به توافقی برای فروش نفت ونزوئلا به ایالات متحده رسید و از تغییرات ایجاد شده در بخش‌های نفت و معدن که به جذب سرمایه خارجی کمک می‌کند، تمجید کرد و معافیت‌هایی از تحریم‌ها صادر کرد.

واشنگتن در مارس ۲۰۲۶ به‌طور رسمی دلسی رودریگز را به‌عنوان رهبر ونزوئلا به رسمیت شناخت، که این امر راه را برای بازگشایی سفارت و کنسولگری‌ها در آمریکا و بازپس‌گیری کنترل شرکت‌های ونزوئلایی در خارج هموار کرد.

دلسی رودریگز از تصمیم لغو تحریم‌ها استقبال کرده و در پستی در شبکه «ایکس» نوشت: «این گامی به سمت عادی‌سازی روابط بین کشورهای‌مان و تقویت آن است».

او افزود: «ما اطمینان داریم که این پیشرفت امکان رفع تحریم‌های فعلی علیه کشورمان را فراهم می‌کند و به ایجاد و تضمین برنامه‌ای برای همکاری دوجانبه به نفع مردم دو کشور کمک خواهد کرد».

بسیاری از مقامات ارشد دولت پیشین مادورو همچنان تحت تحریم هستند و برخی، مانند دیوسدادو کابیو، وزیر کشور و فلادیریو پادرینو، وزیر دفاع کنونی با اتهاماتی مانند قاچاق مواد مخدر مواجه‌اند، اتهاماتی که آن‌ها رد می‌کنند.

