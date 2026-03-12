رژیم صهیونیستی مدعی شهادت یک فرمانده نیروهای رضوان شد

ارتش رژیم صهیونیستی امروز -پنجشنبه- مدعی شد که فرمانده منطقه جنوب لبنان در یگان «نیروهای رضوان» وابسته به حزب‌الله در حمله هوایی شنبه گذشته در منطقه «حاروف» به شهادت رسیده است.

به گزارش ایلنا، ارتش رژیم صهیونیستی امروز -پنجشنبه- مدعی شد که فرمانده منطقه جنوب لبنان در یگان «نیروهای رضوان» وابسته به حزب‌الله در حمله هوایی شنبه گذشته در منطقه «حاروف» به شهادت رسیده است. 

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که در این حمله فردی به نام «ابوعلی ریان» که بنا بر این نهاد «فرمانده منطقه جنوب لبنان در یگان رضوان» بوده، به شهادت رسیده است. 

در ادامه آمده است که وی چهره محوری مسئول هماهنگی عملیات، جذب نیرو و مدیریت زنجیره تأمین تجهیزات رزمی این یگان بوده است.

در ادامه این بیانیه، یگان رضوان از سوی ارتش اسرائیل مسئول عملیات‌های حزب‌الله و ابزار اصلی تبلیغاتی این گروه توصیف شده است.

 

 

