حملهای که ماهوارهها سانسور کردهاند: جزئیات ضربه موشکی بزرگ ایران به اسرائیل
با وجود پوشش وسیع حملات اسرائیلی به ایران توسط رسانههای غربی، حملات موشکی ایران به بیتشمش همچنان در سایه مانده است. جدیدترین تحلیلهای ماهوارهای نشان میدهند که این حمله با قدرت تخریب فوقالعادهای همراه بوده و خسارات انسانی و مالی سنگینی به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در حالی که رسانهها و شرکتهای ماهوارهای آمریکایی بهسرعت آثار حملات ایران به فلسطین اشغالی را مستند میکنند، حملات موشکی و پهپادی ایران که آسیبهای فراوانی به اسرائیل وارد میکنند، همچنان در سایه قرار دارند. این سکوت خبری و محدودیتهای داخلی در رژیم صهیونیستی باعث شده تا گزارشهای دقیقی از ابعاد این حملات منتشر نشود. بهطور مشابه، رسانههای آمریکایی تنها چند ساعت بعد از حملات اسرائیل به بیت رهبری در تهران، تصاویر ماهوارهای منتشر کردند، اما درباره حملات ایران به اسرائیل خبری به این سرعت منتشر نمیشود.
یکی از مهمترین حملات اخیر ایران به اسرائیل، حمله موشکی به شهر بیتشمش، در غرب قدس اشغالی بود که در آن 9 اسرائیلی کشته و 51 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله بهویژه در جامعه اسرائیلی شوک بزرگی ایجاد کرد و خسارات قابل توجهی به بار آورد.
جزئیات حمله به بیتشمش
بر اساس گزارشهای منتشر شده، موشکهای ایران مستقیما به یک پناهگاه در مجتمع مسکونی در بیتشمش اصابت کردند که منجر به تخریب شدید 8 خانه شد و چندین منزل دیگر را نیز آسیبپذیر کرد. تصاویر هوایی که از منابع اسرائیلی بدست آمده نشان میدهند که حمله به مجتمع باعث فرو ریختن سقف آن شد و خانههای اطراف نیز آسیب زیادی دیدند. رسانههای اسرائیلی اعلام کردند که بیش از 300 نفر از ساکنان این منطقه به مناطق امنتر منتقل شدهاند.
قدرت تخریب و استراتژی جدید ایران
یکی از مقامات امنیتی اسرائیل در گفتگو با روزنامه معاریو گفت که موشکهای بهکار رفته در این حمله حاوی صدها کیلوگرم مواد منفجره بودهاند. این حمله بهطور خاص از نظر قدرت تخریب و هدفگیری دقیقتری که ایران در این حملات به کار برده، متفاوت از حملات گذشته بود. کارشناسان معتقدند که ایران در حال تغییر استراتژی خود است و حملات موشکیاش را با دقت بیشتری انجام میدهد، بهطوری که در برخی حملات، ایران 9 موشک و در موارد دیگر 20 تا 30 موشک را به اسرائیل شلیک کرده است.
واکنش اسرائیلیها: از شوک تا اعتراضات
شهادات بسیاری از ساکنان بیتشمش نشان میدهند که شدت حملات ایران به حدی بوده که بسیاری از افراد نتوانستند در زمان مناسب به پناهگاهها پناه ببرند. این مسئله بهویژه زمانی که در نظر گرفته شود که حمله دقیقاً به مناطق مسکونی صورت گرفته، نگرانیهای زیادی را در جامعه اسرائیلی ایجاد کرده است. علاوه بر این، گزارشهایی از خشونت علیه مقامات ارتش اسرائیل نیز منتشر شده است. در یکی از این موارد، خودرو مخصوص فرماندهی ارتش اسرائیل هنگام حرکت به سمت محل حادثه، هدف سنگپرانی قرار گرفت.
حضور نتانیاهو و ادامه تنشها
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در اولین بازدید خود از محل حمله پس از شروع جنگ با ایران، از بیتشمش بازدید کرد. این بازدید در حالی صورت گرفت که اسرائیل همچنان درگیر حملات گسترده ایران است.
همزمان، سپاه پاسداران ایران در روز حادثه اعلام کرد که در ادامه سلسله حملات خود، موج نهم از حملات به اهداف آمریکایی و اسرائیلی را آغاز کرده است. این حملات به کشته شدن 40 نفر و زخمی شدن 60 نفر دیگر در مناطق مختلف منجر شد.
این حمله، نشان از تغییرات جدید در تاکتیکهای جنگی ایران دارد و قطعا تاثیرات عمیقی بر آینده روابط و وضعیت امنیتی منطقه خواهد داشت.