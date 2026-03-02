English العربیه
وزیرخارجه عمان:

درهای دیپلماسی همچنان باز است

وزیرخارجه عمان با انتشار پیامی خواستار از سرگیری دیپلماسی میان ایران و ایالات متحده شد.

به گزارش ایلنا، «بدر البوسعیدی»،  وزیرخارجه عمان، با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس خواستار بازگشت ایران و ایالات متحده به دیپلماسی شد.

البوسعیدی نوشت: «می‌خواهم خیلی واضح بگویم، درهای دیپلماسی همچنان باز است. مذاکرات در ژنو پیشرفت واقعی به سمت توافقی بی‌سابقه بین ایران و ایالات متحده داشت و اگرچه امید به جلوگیری از جنگ بود، اما جنگ نباید به معنای از بین رفتن امید به صلح باشد».

وی اظهار داشت: «من هنوز به قدرت دیپلماسی برای حل این نزاع اعتقاد دارم. هر چه زودتر مذاکرات از سر گرفته شود، برای همه بهتر است».

