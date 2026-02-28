تهدید تحریمی آمریکا علیه المالکی در آستانه رقابتهای سیاسی عراق
یک منبع سیاسی اعلام کرد واشنگتن احتمال اعمال تحریم علیه نوری المالکی را در صورت حضور در رقابتهای نخستوزیری بررسی میکند؛ موضوعی که میتواند بر معادلات سیاسی بغداد تأثیرگذار باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز، یک منبع سیاسی از ارسال پیام هشدارآمیز کاخ سفید به نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون» در عراق خبر داد؛ پیامی که در آن احتمال اعمال تحریمهای جدید علیه وی و حتی برخی نهادهای رسمی عراق در صورت ورود او به رقابت برای تصدی پست نخستوزیری مطرح شده است؛ اقدامی که ناظران آن را دخالت آشکار واشنگتن در معادلات داخلی بغداد ارزیابی میکنند.
این پیام حاوی هشداری صریح بوده و تأکید کرده است که چنین تحریمهایی میتواند در چارچوب همان سیاستهایی اعمال شود که آمریکا هماکنون علیه ایران دنبال میکند.
این منبع تصریح کرده که واشنگتن بررسی اعمال تحریم علیه افراد و نهادهای عراقی مرتبط را در دستور کار دارد؛ موضوعی که میتواند تنش سیاسی تازهای را در عراق رقم بزند.
در همین حال، دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتهاند که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، با المالکی که از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان نامزد نخستوزیری شده، دیدار و گفتوگو کرده است.
از سوی دیگر، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، که دوره ماموریتش رو به پایان است، در دیدار با فرستاده آمریکایی تأکید کرده که رهبران عراقی بر اولویتدادن به منافع ملی و حفظ ثبات کشور پایبند هستند.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری عراق، این دیدار به بررسی روابط بغداد و واشنگتن، تحولات منطقه و ضرورت مصون نگه داشتن عراق از پیامدهای تنشهای فزاینده اختصاص داشته است.
همچنین اعلام شده که باراک دیدگاههای دونالد ترامپ درباره تحولات منطقه را منتقل کرده و بر نقش محوری عراق در تقویت ثبات و توسعه منطقهای تأکید کرده است.
السودانی در این دیدار بر ضرورت صیانت از حاکمیت و ثبات عراق بهعنوان رکن اصلی تعادل منطقهای تأکید کرده و راهکار برونرفت از بحرانها را در گفتوگو، دیپلماسی و پرهیز از تشدید تنشها دانسته است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که برخی جریانهای سیاسی در عراق، تهدید به تحریم را تلاشی برای اعمال فشار خارجی بر روند سیاسی داخلی و تأثیرگذاری بر معادلات قدرت در بغداد ارزیابی میکنند.