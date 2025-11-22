خبرگزاری کار ایران
مقامات آمریکا و اوکراین در سوئیس دیدار می‌کنند

یک مقام ارشد امنیتی اوکراین امروز -شنبه- اعلام کرد که مقامات اوکراین در سوئیس با ایالات متحده در مورد پایان دادن به جنگ مشورت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک مقام ارشد امنیتی اوکراین امروز -شنبه- اعلام کرد که مقامات اوکراین در سوئیس با ایالات متحده در مورد پایان دادن به جنگ مشورت خواهد کرد.

«رستم عمروف»، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی، در تلگرام نوشت: «...ما در حال شروع مشورت بین مقامات عالی رتبه اوکراین و ایالات متحده در مورد پارامترهای احتمالی توافق صلح آینده در سوئیس هستیم.»

وی افزود که ما از مشارکت طرف آمریکایی و آمادگی آن برای مذاکرات اساسی قدردانی می‌کنیم.

