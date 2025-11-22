مقامات آمریکا و اوکراین در سوئیس دیدار میکنند
یک مقام ارشد امنیتی اوکراین امروز -شنبه- اعلام کرد که مقامات اوکراین در سوئیس با ایالات متحده در مورد پایان دادن به جنگ مشورت خواهد کرد.
«رستم عمروف»، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی، در تلگرام نوشت: «...ما در حال شروع مشورت بین مقامات عالی رتبه اوکراین و ایالات متحده در مورد پارامترهای احتمالی توافق صلح آینده در سوئیس هستیم.»
وی افزود که ما از مشارکت طرف آمریکایی و آمادگی آن برای مذاکرات اساسی قدردانی میکنیم.