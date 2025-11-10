تحول سیاسی مسلمانان در آمریکا؛ از حاشیه تا قلب قدرت

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، انتخابات اخیر آمریکا با پیروزی تاریخی مسلمانان همراه شد. از ۷۶ نامزد مسلمان، ۳۸ نفر موفق به کسب مناصب محلی و ایالتی شدند، شامل شهرداری، عضویت در مجالس ایالتی و معاونت فرمانداران. شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) می‌گوید این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ورود مسلمانان از حاشیه سیاست به قلب تصمیم‌گیری و ایفای نقش واقعی در ساختار قدرت است.

از مهم‌ترین نتایج این انتخابات، انتخاب زهران ممدانی به عنوان شهردار نیویورک و غزاله هاشمی به عنوان معاون فرماندار ویرجینیا بود. این پیروزی‌ها رکوردی بی‌سابقه به شمار می‌روند و به زنان و جوانان مسلمان انگیزه می‌دهند تا در عرصه سیاست آمریکا فعال‌تر حضور پیدا کنند.

کارشناسان بر این باورند که افزایش چشمگیر تعداد نامزدهای مسلمان و حمایت نهادهای اسلامی از دلایل اصلی این موفقیت‌ها است. نهادهایی مانند شورای روابط آمریکایی-اسلامی با آموزش حرفه‌ای کمپین‌ها، مدیریت منابع مالی و راهبری پیام‌رسانی به رأی‌دهندگان، به مسلمانان کمک می‌کنند تا با ارائه برنامه‌های عملی و اجتماعی، موفقیت خود را در انتخابات تضمین کنند.

نهاد عوض، مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی آمریکا، می‌گوید تحولات جهانی مانند جنگ در غزه و بحران‌های فلسطین باعث افزایش مشارکت سیاسی مسلمانان شده است. به گفته او، این حضور فعال به مسلمانان امکان می‌دهد از حقوق خود در آمریکا دفاع کنند و سیاست‌هایی را نقد کنند که منافع اسرائیل را بر منافع شهروندان آمریکایی ترجیح می‌دهند.

کارشناسان معتقدند ورود مسلمانان به مناصب عمومی تصویر کلیشه‌ای از آن‌ها را تغییر داده و موانع سیاسی و روانی پیش رویشان را کاهش داده است. محمد علاء غانم، مسئول سیاست‌های شورای سوری-آمریکایی، می‌گوید پیروزی‌های محلی و ایالتی، مسیر را برای تصاحب کرسی‌های فدرال و حضور در کنگره هموار می‌کند.

این موفقیت‌ها همچنین به مسلمانان امکان می‌دهد در تدوین قوانین حمایت از اقلیت‌ها، گسترش عدالت اجتماعی و مشارکت در بحث‌های ملی و سیاست خارجی نقش داشته باشند. اسامه أبو رشید، استاد علوم سیاسی، می‌گوید مسلمانان اکنون در مسائل هویتی، اقتصادی و سیاست خارجی فعال هستند و حضورشان با وجود چالش‌ها و هجمه‌های سیاسی تثبیت شده است.

کارشناسان معتقدند این دستاوردها نتیجه تلاش مستمر، سازمان‌یافته و آگاهی سیاسی بالای مسلمانان آمریکایی است. با این حال، افزایش نفوذ آن‌ها با مقاومت برخی سیاستمداران همراه بوده و مرحله پیش‌رو آزمونی برای توانایی جامعه مسلمانان در تثبیت و استمرار حضورشان در صحنه سیاسی آمریکا خواهد بود.

