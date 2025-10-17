تلگراف: جلسه پوتین و ترامپ در مجارستان، تحقیر اروپا است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ‌یک روزنامه انگلیسی جلسه احتمالی «ولادیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ» رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در مجارستان را تحقیری بزرگ برای اروپایی‌ها توصیف کرد.

‌روزنامه «تلگراف» امروز -جمعه- نوشت: «دیدار آتی بین پوتین و ترامپ در مجارستان، قرار است ضربه دردناکی به اتحادیه اروپا وارد کرده و همزمان نفوذ ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در این اتحادیه را تقویت کند».

‌در این یادداشت آمده است: «نخست وزیر مجارستان میزبان دیدار سران آمریکا و روسیه خواهد بود، در حالی که اتحادیه اروپا تا حد زیادی در مذاکرات صلح اوکراین به حاشیه رفته است».

