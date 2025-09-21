الحوثی: انقلاب ۲۱ سپتامبر دستاوردی عظیم بود

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر گفت: خداوند را به خاطر پیروزی تاریخی و عظیم شاکریم. خداوند بر ملت ما در ۲۱ سپتامبر منت نهاد. این جشن را به همه ملت عزیز یمن تبریک عرض می کنیم به ویژه به پیشگامانی که نقش بسزایی در این پیروزی داشتند. این پیروزی است که خداوند بر ملت ما منت نهاد.

وی افزود: انقلاب ۲۱ سپتامبر دستاوردی عظیم بود که خداوند به دست این مردم محقق ساخت. این انقلاب ویژگی های بزرگ و شاخصی داشت.

وی با بیان اینکه عدم وابستگی خارجی، مهمترین ویژگی انقلاب یمن است، ادامه داد: انقلاب یمن، آزادی‌بخش بود و ملت عزیز و کشور ما را از شر قیمومیت خارجی نجات داد.

