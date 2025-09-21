خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الحوثی: انقلاب ۲۱ سپتامبر دستاوردی عظیم بود

الحوثی: انقلاب ۲۱ سپتامبر دستاوردی عظیم بود
کد خبر : 1689326
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسب سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن از آن به عنوان دستاوردی عظیم نام برد.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر گفت: خداوند را به خاطر پیروزی تاریخی و عظیم شاکریم. خداوند بر ملت ما در ۲۱ سپتامبر منت نهاد. این جشن را به همه ملت عزیز یمن تبریک عرض می کنیم به ویژه به پیشگامانی که نقش بسزایی در این پیروزی داشتند. این پیروزی است که خداوند بر ملت ما منت نهاد.

وی افزود: انقلاب ۲۱ سپتامبر دستاوردی عظیم بود که خداوند به دست این مردم محقق ساخت. این انقلاب ویژگی های بزرگ و شاخصی داشت.

وی با بیان اینکه عدم وابستگی خارجی، مهمترین ویژگی انقلاب یمن است، ادامه داد: انقلاب یمن، آزادی‌بخش بود و ملت عزیز و کشور ما را از شر قیمومیت خارجی نجات داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی