در پی تحولات اخیر در غزه، وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی پیامی محرمانه به عربستان سعودی ارسال کرده که در آن هرگونه عادی‌سازی روابط تا زمان شکست حماس متوقف خواهد ماند. این پیام با واکنش تند ریاض مواجه شده و نشان‌دهنده تغییرات عمیق در معادلات سیاسی منطقه است.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری‌زبان  «یسرائیل هیوم» فاش کرد که "رون دیرمر" وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی، اخیرا پیامی محرمانه به رهبران عربستان سعودی ارسال کرده است. در این پیام تصریح شده که هرگونه گام به سوی عادی‌سازی روابط تا زمان «شکست کامل حماس در غزه» متوقف خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، دیرمر در تماس‌هایی با دفتر "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی تأکید کرده که اسرائیل قصد ندارد تشکیلات خودگردان فلسطینی را در هیچ‌گونه ترتیبات حکومتی پس از جنگ در غزه دخالت دهد. همچنین اعلام شده که تل‌آویو هیچ تمایلی به آغاز روند سیاسی منتهی به تشکیل کشور فلسطین، حتی پس از پایان جنگ، ندارد.

به نوشته این روزنامه، عربستان سعودی در پاسخ، موضع اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده که کابینه "بنیامین نتانیاهو" عملا تحت فشار شرکای افراط‌گرای خود در ائتلاف حکومتی قرار دارد. ریاض همچنین تأکید کرده که بدون تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی، به هیچ وجه وارد روند عادی‌سازی روابط نخواهد شد.

این در حالی‌ست که پیش از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر، عربستان سعودی در آستانه امضای توافقی با اسرائیل تحت نظارت  آمریکا قرار داشت؛ اما تحولات پس از آن، معادلات را به‌طور کامل تغییر داده است.

 

