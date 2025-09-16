خبرگزاری کار ایران
موضع ترامپ در مورد اوکراین ناشی از عقل سلیم است

موضع ترامپ در مورد اوکراین ناشی از عقل سلیم است
معاون وزیر خارجه روسیه گفت که رویکرد دولت آمریکا در قبال جنگ اوکراین ناشی از عقل سلیم است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیرخارجه روسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ‌تاس‌ گفت که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا رویکری ناشی از عقل سلیم درباره حل‌و‌فصل وضعیت اوکراین در پیش گرفته است.

ریابکوف  توضیح داد: «مذاکرات و تفاهم حاصل شده در انکوراج، پایه و اساسی را تشکیل می‌دهد که باید از آن بهره گرفت. هیچ جایگزینی جز حرکت در این مسیر برای دستیابی به توافق وجود ندارد».

وی خاطرنشان کرد که اگرچه ‌مسکو‌ با همه پیشنهادات ایالات متحده موافق نیست، اما روند فعلی رویدادها نشان‌دهنده یک گام به عقب است که توسط مخالفان توافق و خود ترامپ، چه در ایالات متحده و چه در اروپا، هدایت می‌شود.

دیپلمات ارشد روس  اظهار داشت که این بازیگران همچنان مشتاق این ایده هستند که روسیه را می‌توان به زانو درآورد و متحمل یک شکست استراتژیک کرد.

 

 

 

