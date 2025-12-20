وزارت صمت از حضور صنایع در تالار دوم حمایت می کند

به گزارش ایلنا: ابراهیم شیخ با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای تعمیق تالار دوم و دسته بندی کالاهای نیازمند ارز در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله اظهار داشت: رویکرد وزارت صمت حرکت صنایع به ویژه فولادی ها به سمت تالار دوم است.

وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده است تا بخشی از زنجیره فولاد و هیدروکربنی‌ها در تالار دوم عرضه شود این امر باعث می شود تا صادرکنندگان انگیزه بیشتری پیدا کنند و ارز حاصل از صادرات را بتوانند وارد کشور کنند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انتقال ارز حاصل از صادرات فولاد به تالار دوم مرکز مبادله بیان داشت: با ورود فولادی ها در تالار دوم، رفع تعهد ارزی حاض می شود و این امر به سایر صنایع کمک می کند تا بتوانند از ارز مورد نظر استفاده کنند.

وی با بیان اینکه عرضه ارز صادراتی فولادسازان در تالار دوم با نرخ حاشیه بازار به نفع صادرات کشور است گفت: به عنوان مثال زمانی که محصولی در تالار دوم عرضه شود به خاطر نزدیک بودن این نرخ ارز به بازار آزاد باعث می شود تا بحث خرید و فروش در بازار آزاد و بحث قاچاق کمرنگ شود.

شیخ عنوان کرد: رفع تعهد ارزی در تالار دوم این زمینه را برای صادرکنندگان فراهم می سازد تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانه و طبق مقررات بانک مرکزی اقدام به صادرات و واردات کنند.

شیخ با تاکید بر اینکه ارز چند نرخی فسادزاست و به فضای رقابتی در تولید و صادرات و اقتصاد آسیب می زند، تاکید کرد: بهترین سیاست برای کشور این است که نرخ ارز یکسان باشد وجود ارز چند نرخی مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است و می تواند به فضای سالم کشور آسیب وارد کند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ارز چند نرخی با ایجاد فساد و رانت می تواند به اقتصاد کشور لطمه وارد کند.

انتهای پیام/