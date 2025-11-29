۷۰ درصد نیروی کار ایران آماده بازار کار نیستند

ایلنا: کارشناسان یکی از علل بیکاری در جامعه را فقدان مهارت های مورد نیاز بازار کار از سوی فارغ‌التحصیلان و جویندگان کار عنوان می کنند. به زعم آنها ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و رشته دانشگاهی فارغ التحصیلان نقش موثری در ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش آموختگان دارد.

امروزه یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصاد کشورها، ‌ مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است که در تامین نیروی انسانی ماهر و کارآمد اثرگذار است زیرا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای امکان بهره‌برداری مناسب از منابع انسانی را فراهم کرده و توانایی لازم برای راهیابی به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار را به وجود می‌آورد.

در حال حاضر کشور با پدیده‌ای به نام «فقر مهارت» روبه روست که این مسأله عمدتا ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد.

طبق اعلام سازمان فنی و حرفه‌ای، ایران در شاخص میانگین سال‌های تحصیلی رتبه ۶۱ از ۱۴۰ کشور را دارد، اما در شاخص مهارت فارغ‌التحصیلان، رتبه ۱۳۶ را کسب کرده که نشان‌دهنده ضعف جدی در کسب مهارت است.

در همین راستا فاطمه منصوری، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در یک گفت و گویی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی بین دستگاه‌های متولی مهارت‌آموزی، «فقر مهارتی» و «کمبود نیروی کار ماهر» را از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی کشور عنوان کرد.

وی برای رفع چالش فقر مهارتی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، هم‌آفرینی و همکاری فراگیر میان دستگاه‌های مختلف را ضروری دانست.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای با اشاره به گستره جامعه هدف آموزش‌های مهارتی، از آموزش سالانه دو میلیون نفر توسط سازمان فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت:حدود ۷۰ درصد جمعیت فعال اقتصادی کشور برای به روز رسانی مهارت ها و فراگیری مهارت های پایه نیازمند آموزش‌های مهارتی هستند.

پیش از این محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوردر جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به آموزش‌های فنی و حرفه ای و آشنایی با فناوری‌های پیشرفته و نوظهور گفته بود:هم اکنون بیشترین اتکا و تمرکز دولت روی فناوری‌های پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش‌وپرورش است که باید در مدارس، ضوابط و مقررات معین برای آشنایی نسل جدید با فناوری‌های پیشرفته و مهارت آموزی تدوین و اجرایی شود.

بر اساس گزارش سازمان فنی و حرفه‌ای، از هر ۱۰ نفر نیروی کار، ۶ نفر نیاز به ارتقای مهارت دارند. همچنین تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی منسوخ و ۴۴ درصد مهارت‌ها دستخوش تغییر می شود.

در برنامه هفتم توسعه، آموزش ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال و رساندن سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آموزش و پرورش به ۵۰ درصد پیش بینی شده است که بر این اساس لازم است برنامه‌ریزی دستگاه‌ها جهت تحقق این هدف و تقسیم کار مشخص میان آنها صورت گیرد.

امروزه مهارت آموزی موثرترین راه ایجاد اشتغال به شمار می رود و سرمایه گذاری در زمینه آموزش های مهارتی ضمن تربیت افراد متخصص و ماهر، نیاز واحدهای اقتصادی به نیروی کار ماهر را برطرف می کند لذا با توجه به تاثیر مهارت آموزی به عنوان یک اصل کلیدی در رشد و پویایی اقتصاد و بهره وری بنگاه، ارائه آموزش‌های مهارتی و برگزاری دوره های فنی و حرفه ای برای نیروهای کار ضروری است.

