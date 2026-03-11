در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
ثبات نسبی قیمت کالاها در بازار/ کاهش تقاضای کالاهای اساسی با وجود جنگ
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت کالاها در بازار ثبات نسبی دارد، گفت: با وجود اینکه در شرایط جنگی قرار داریم، اما خرید مردم نسبت به جنگ ۱۲ روزه کاهش یافته و کالا به وفور در بازار موجود است.
حسین فرهادی، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا کمبودی در حوزه مواد غذایی در بازار وجود دارد یا خیر؟» گفت: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، پیشبینیهای لازم برای واردات و تامین کالا ازسوی دولت انجام شده بود. دولت در این مدت با تسهیل واردات، اجازه واردات کالا را از روشهای مختلف به بازرگانان داد. بدین ترتیب، واردات کالا در این مدت تسریع شد.
تسریع در تامین و توزیع کالاهای اساسی در بازار
به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، واردات کالا و برنامهریزیها برای افزایش ذخایر کالا و مواد غذایی پیش از جنگ انجام شد. به همین دلیل، در شرایط جنگ، مشکل خاصی در بحث موجودی، تامین و توزیع کالا نداریم. همه کالاها در بازار موجود است و به سرعت، توزیع و تامین میشود.
فرهادی با اشاره به افزایش تقاضا برای کالا در روز نخست جنگ، گفت: گرچه در روز نخست تهاجم آمریکا و اسرائیل به کشورمان، شاهد خریدهای هیجانی در برخی فروشگاهها بودیم و اندک کسری در برخی کالاها به وجود آمد، ولی سریعا تامین شد.
کاهش تقاضای کالاهای اساسی و مواد غذایی در شرایط جنگ
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «در حال حاضر و در شرایط جنگ، تقاضای کالاهای اساسی در تهران افزایش یافته یا کاهش؟» گفت: کاهش تقاضای کالا در تهران مشهود و کالا در بازار به وفور موجود است. بنکداران کالا دارند؛ ولی با وجود اینکه در شرایط جنگی قرار داریم تقاضایی که در شرایط عادی بود، در شرایط کنونی وجود ندارد.
فرهادی در مورد دلایل کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی و مواد غذایی، گفت: نخستین دلیل کاهش تقاضا سفرهایی است که در شرایط جنگ بوده است. از طرفی، پیش از جنگ برخی از مردم کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و در منزل نگهداری کردهاند؛ بنابراین مدیریت تقاضا ازسوی مردم منجر به کاهش خرید در شرایط کنونی شده است.
ثبات نسبی قیمت کالاها در بازار
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه مشکلی در حمل و نقل کالا به بازار وجود ندارد، گفت: قیمت کالاها نیز در طول ۱۱ روز اخیر و از ابتدای جنگ، تغییر خاصی نداشته و یک وضعیت نسبی در بازار برقرار است.
فرهادی تاکید کرد: کسری کالا نداریم و از طرف دیگر، فروش زیادی هم نداریم و نه تقاضای زیادی هست که منجر به گرانی کالا شود.
فعالیت بیش از ۹۰ درصد فروشگاههای مواد غذایی
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد وضعیت فعالیت فروشگاههای مواد غذایی در شرایط جنگی اخیر، گفت: بیش از ۹۰ درصد فروشگاههای مواد غذایی در حال حاضر فعالاند و کالا هم به وفور در بازار موجود است.
فرهادی با اشاره به اینکه فروشگاههای مواد غذایی در هر شرایطی پای کارند، خاطرنشان کرد: ممکن است برخی فروشگاههای مواد غذایی در روز ابتدای عید نوروز تعطیل باشند؛ اما، چون کالای آنها جزو کالاهای استراتژیک و سفره مردم و کالاهای مصرفی است، در همه روزها به طور مرتب فعال هستند.