تامین ارز کالاهای اساسی از مرز ۶.۹ میلیارد دلار گذشت

به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، این بانک در راستای تامین نیازهای وارداتی در بخش کالاهای اساسی، ۶ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات این دسته از کالاها که نیاز ضروری مردم می‌باشد تامین ارز انجام داد.

واردکنندگان بخش تجاری و بازرگانی هم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه ۲۰ میلیارد و ۱۱ میلیون دلار ارز گرفتند.همچنین برای نیازهای خدماتی کشور هم حدود ۷۹۷ میلیون دلار ارز تامین شد.

انتهای پیام/