خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تامین ارز کالاهای اساسی از مرز ۶.۹ میلیارد دلار گذشت

تامین ارز کالاهای اساسی از مرز ۶.۹ میلیارد دلار گذشت
کد خبر : 1691430
لینک کوتاه کپی شد.

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا سوم مهر، بیش از ۲۷ میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  بانک مرکزی، این بانک در راستای تامین نیازهای وارداتی در بخش کالاهای اساسی، ۶ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات این دسته از کالاها که نیاز ضروری مردم می‌باشد تامین ارز انجام داد.

واردکنندگان بخش تجاری و بازرگانی هم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه ۲۰ میلیارد و ۱۱ میلیون دلار ارز گرفتند.همچنین برای نیازهای خدماتی کشور هم حدود ۷۹۷ میلیون دلار ارز تامین شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی