صیانت از کرامت نیروی کار از اولویتهای راهبردی استان مرکزی / هرگونه برنامهریزی باید به تأمین امنیت شغلی کارگران بینجامد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی بر ضرورت حمایت از نیروهای کار تأکید کرده و گفت: صیانت از کرامت نیروی کار، از اولویتهای راهبردی مدیریت استان محسوب میشود. در این راستا هرگونه برنامهریزی در این عرصه باید به تأمین امنیت شغلی و آرامش خاطر کارگران بینجامد.
به گزارش ایلنا، حسن قمری در پنجمین نشست کمیسیون کارگری استان مرکزی، افزود: ایجاد فضای اطمینانبخش در محیط کار، زمینهساز افزایش بهرهوری و پایداری تولید خواهد بود. در این راستا حمایت از تولید با تأمین امنیت شغلی و بهبود معیشت کارگران باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی بر ضرورت تقویت تعامل میان بدنه اجرایی و بخش تولید تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: کمیسیون کارگری در پی بسترسازی برای حمایت همهجانبه از پایداری واحدهای تولیدی همزمان با پیشگیری از بروز هرگونه چالش معیشتی برای جامعه کارگری و کارگران استان مرکزی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: تصمیمگیری در این جلسه گامی مؤثر در جهت هماهنگی دستگاههای متولی و شفافسازی رویههای اجرایی است. تمامی مصوبات کمیسیون کارگری این استان باید در چارچوب بازه زمانی مشخص و با نظارت مستقل پیگیری شوند.
قمری تصریح کرد: گزارش عملکرد هر دستگاه اجرایی متولی در مدت زمان اعلام شده به دبیرخانه کمیسیون کارگری استان ارائه خواهد شد و نتایج آن در جلسات آینده کمیسیون مورد ارزیابی قرار میگیرد تا ضمن رفع سریع موانع تولید، حقوق کارگران در سایه نظارت مؤثر، به صورت کامل تأمین شود.
وی به پیگیری مستمر مصوبات این جلسه اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: تمام تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون کارگری استان مرکزی، توسط دستگاههای اجرایی مسئول به صورت منظم رصد و پایش خواهد شد تا به این وسیله از اجرایی شدن کامل این مصوبات اطمینان حاصل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی بر ضرورت ارائه گزارشهای دورهای از وضعیت معیشت و اشتغال کارگران به ستاد راهبردی استان تأکید داشته و اضافه کرد: هیچ کارگری در این استان نباید به دلایلی مانند فشارهای اقتصادی و تورم، دچار ناامنی شغلی و یا حتی معیشتی شود.