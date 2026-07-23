به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با سفر استانی محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، چهار تفاهم‌نامه‌ با هدف توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، افزایش ظرفیت‌های انرژی، ایجاد اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان البرز منعقد شد.

بر اساس یکی از این تفاهم‌نامه‌ها، احداث شهرک صنعتی دانش‌بنیان «فراسا» در زمینی به مساحت ۳۷۰ هکتار در منطقه صنعتی سیپورکس شهرستان ساوجبلاغ با سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال برای یک‌هزار و ۹۰۰ نفر در دستور کار قرار گرفت.

همچنین تفاهم‌نامه احداث کارخانه خودروسازی «آذین خودرو» در شهرک صنعتی امید البرز شهرستان اشتهارد به امضا رسید. این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد و زمینه اشتغال یک‌هزار و ۶۰۰ نفر را فراهم می‌کند. فعالیت این کارخانه در حوزه مونتاژ خودرو پیش‌بینی شده است.

در بخش انرژی نیز تفاهم‌نامه احداث سایت نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در شهرک تعاونی نیروگاه خورشیدی صنعت البرز در شهرستان اشتهارد منعقد شد. برای اجرای این طرح ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و با بهره‌برداری از آن برای ۱۵ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

چهارمین تفاهم‌نامه نیز به احداث مجتمع دامداری ۲۰۰ هزار رأسی دام سبک در شهرستان نظرآباد اختصاص دارد. این طرح با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال دو هزار نفر اجرا می‌شود و ظرفیت تولید سالانه چهار هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز گوسفندی و چهار هزار تن شیر را خواهد داشت.

توسعه انرژی خورشیدی با مشارکت بخش تعاون دنبال می‌شود

محمدعلی مختاری، رئیس اتاق تعاون البرز، در حاشیه دیدار معاون اجرایی رئیس جمهور با فعلان اقتصادی استان با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌های خرد برای اجرای طرح‌های مولد تاکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از ظرفیت بخش تعاون می‌تواند بخشی از نیازهای انرژی استان را تامین کند و زمینه مشارکت بیشتر مردم و تعاونی‌ها در طرح‌های اقتصادی را فراهم آورد.

مختاری با تاکید بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش تعاون افزود: تسهیل فرآیندهای اجرایی، تامین زیرساخت‌ها و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه توسعه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر طرح‌های تولیدی را در استان فراهم کند.

وی همچنین بر نقش سرمایه‌های خرد مردمی در ایجاد سرمایه‌های بزرگ مولد تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و مشارکت مردم می‌تواند به رونق تولید، توسعه خدمات و اجرای طرح‌های زیربنایی کمک کند.

آذین خودرو برای ورود به حوزه تولید و مونتاژ خودرو برنامه‌ریزی کرده است

رضا رضایی، مدیرعامل شرکت آذین خودرو، نیز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه احداث کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی امید البرز شهرستان اشتهارد، از برنامه‌ریزی این مجموعه برای توسعه فعالیت‌های خود در حوزه تولید و مونتاژ خودرو خبر داد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت آذین خودرو در صنعت قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: این مجموعه با هدف پاسخگویی به نیازهای صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور فعالیت خود را آغاز کرده و در ادامه مسیر، توسعه فعالیت‌ها و ورود به حوزه تولید خودرو را در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت آذین خودرو با تاکید بر ضرورت حرکت بنگاه‌های اقتصادی به سمت توسعه و سرمایه‌گذاری‌های جدید افزود: برنامه‌ریزی برای ایجاد کارخانه جدید در استان البرز، بخشی از رویکرد این مجموعه برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و حضور موثرتر در زنجیره تولید خودرو است.

رضایی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه احداث کارخانه آذین خودرو در اشتهارد گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد و با راه‌اندازی آن زمینه اشتغال یک‌هزار و ۶۰۰ نفر فراهم می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید ادامه داد: توجه به معیشت، رفاه و انگیزه نیروی کار، نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید دارد و حفظ سرمایه انسانی باید به عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار بنگاه‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

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