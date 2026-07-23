به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، شهرام صیادی در حاشیه بازدید محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، از بخش شیمی‌درمانی و مرکز خدمات جامع سرطان مرکز رادیوتراپی و انکولوژی امام علی(ع)، اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم در حوزه درمان سرطان در استان البرز، فعال شدن بخش دولتی رادیوتراپی است؛ چراکه پیش از این، چنین خدمتی در بخش دولتی استان وجود نداشت.

وی افزود: در این مرکز دو دستگاه تخصصی برای ارائه خدمات رادیوتراپی فعال است که یکی از آنها برای شبیه‌سازی و برنامه‌ریزی دقیق فرآیند درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و این مجموعه ظرفیت ارائه خدمات به حدود ۶۰ بیمار را در دو شیفت کاری دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه این بخش طی ماه‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده است، ادامه داد: خدمات ارائه‌شده در این مرکز به بیماران به‌صورت رایگان انجام می‌شود و تلاش شده است خدمات درمانی با کیفیت مطلوب و در چارچوب عدالت در سلامت در اختیار مردم قرار گیرد.

صیادی در ادامه به یکی از نیازهای مهم این مرکز اشاره کرد و گفت: یک دستگاه پیشرفته و تخصصی که برای ارائه برخی خدمات درمانی مورد نیاز بیماران، از جمله بیماران مبتلا به تومورهای مغزی، خریداری و در مرکز نصب شده، اما هنوز فرآیند دریافت مجوز و راه‌اندازی نهایی آن انجام نشده است.

وی با درخواست از معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای تسریع در رفع این مشکل، تصریح کرد: این دستگاه حدود دو سال است که نصب شده و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز امکان بهره‌برداری از آن فراهم نشده است. انتظار داریم با دستور و حمایت مسئولان، موانع موجود برطرف شود تا بتوان از ظرفیت این دستگاه برای ارائه خدمات تخصصی به بیماران استفاده کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز همچنین از همکاری بانک ملل در تأمین هزینه‌های این پروژه قدردانی کرد و گفت: بخشی از هزینه‌های مربوط به تجهیزات و زیرساخت‌های این مرکز با حمایت این مجموعه تأمین شده است.

صیادی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی ما کاهش فاصله میان عرضه و تقاضای خدمات درمانی و فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم به خدمات تشخیصی و درمانی است تا بیماران بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در سطوح مختلف درمانی، به‌ویژه در حوزه سرطان، در داخل استان دریافت کنند.

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