چالشهای بیمهای و درمانی شرکای اجتماعی البرز در شورای راهبردی تأمین اجتماعی بررسی شد
انتخاب ساوجبلاغ برای اجرای طرح ملی پزشک خانواده
نشست شورای راهبردی تأمین اجتماعی استان البرز همزمان با هفته تأمین اجتماعی با حضور مدیران حوزه بیمه و درمان و نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار شد و در آن بر تداوم پرداخت منظم مستمریها، اجرای طرح پزشک خانواده و پیگیری مطالبات بیمهای و درمانی تأکید شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، همزمان با گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی، دومین نشست شورای راهبردی تأمین اجتماعی استان البرز با حضور مدیران استانی، شرکای اجتماعی و مسئولان حوزه بیمه و درمان برگزار و مهمترین چالشها و مطالبات این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
داود سعدزاده، مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز، در این نشست با تبریک هفته تأمین اجتماعی، بر پیگیری مصوبات شورای راهبردی با همکاری ادارهکل تأمین اجتماعی و مدیریت درمان استان تأکید کرد.
وی با اشاره به نشستهای مشترک با کانونهای بازنشستگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: پرداخت منظم و بهموقع مستمری بازنشستگان از اولویتهای سازمان است و تأمین اجتماعی خود را متعهد به استمرار این روند میداند.
سعدزاده همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نشستی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و از شرکای اجتماعی خواست مسائل، چالشها و پیشنهادهای خود را برای طرح و پیگیری در سطح ملی ارائه کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز با اشاره به تداوم ارائه خدمات در شرایط خاص کشور، اظهار کرد: با وجود محدودیتها، خدمات بیمهای و درمانی سازمان بدون وقفه به جامعه هدف ارائه شده و این روند ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیمسازیها، افزود: پیشنهادها و دیدگاههای فعالان این حوزه در بررسیها و برنامهریزیهای سازمان مورد توجه قرار میگیرد و همکاری دستگاههای اجرایی میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات داشته باشد.
سعدزاده همچنین با اشاره به ناترازی منابع و مصارف سازمان، بر ضرورت تبیین دقیق این موضوع برای افکار عمومی و مسئولان تأکید کرد و گفت: در نشست با نمایندگان مجلس، چالشهای سازمان بهصورت شفاف مطرح و برای همکاری در رفع مشکلات، قول مساعد داده شد.
انتخاب ساوجبلاغ برای اجرای طرح ملی پزشک خانواده
داریوش طاهرخانی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز نیز در این نشست ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی و ابلاغ پیام استاندار البرز، بر نقش مؤثر شرکای اجتماعی در ارتقای کیفیت خدمات این سازمان تأکید کرد و از همکاری و همراهی آنان قدردانی کرد.
وی با اشاره به اجرای طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: شهرستان ساوجبلاغ به عنوان یکی از ۲۰ شهرستان پایلوت کشور برای اجرای این طرح انتخاب شده است و اجرای موفق آن ضمن هدایت بیماران در مسیر صحیح دریافت خدمات درمانی، به مدیریت هزینههای نظام سلامت نیز کمک خواهد کرد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز افزود: تحقق اهداف این طرح ملی نیازمند تعامل و همکاری تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط است و همه بخشها باید برای اجرای هرچه بهتر آن مشارکت داشته باشند.
در پایان این نشست، مسائل و مشکلات حوزههای بیمهای و درمانی از سوی شرکای اجتماعی مطرح شد و مدیران حاضر بر پیگیری موضوعات و اجرای راهکارهای پیشنهادی تا حصول نتیجه در سطح استان البرز تأکید کردند.