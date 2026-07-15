به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: بخشی از پساب تولیدی در تصفیه‌خانه‌های استان مرکزی به صنایع، بخش کشاورزی صنعتی و شهرداری‌ها برای آبیاری فضای سبز اختصاص می‌یابد و مابقی نیز در راستای تأمین حق‌آبه‌های زیست‌محیطی، از جمله تالاب میقان اراک، به محیط پذیرنده بازگردانده می‌شود.

وی به ممنوعیت استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده در مصارفی مانند آب شرب اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده در مصارف شرب، بهداشتی و تولید مواد غذایی ممنوع است. پساب‌های تصفیه‌شده باید در چارچوب استانداردها و تنها برای مصارف مجاز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: تأسیسات فاضلاب در 9 شهر بزرگ و 2 روستای این استان فعال است و 59 درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب قرار دارند. این میزان در بخش شهری به 74 درصد و در بخش روستایی به کمتر از یک درصد می‌رسد.

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