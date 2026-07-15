مدیرعامل آبفای استان خبر داد:
تصفیه روزانه بیش از 155 هزار مترمکعب فاضلاب در 14 تصفیهخانه استان مرکزی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: روزانه بیش از 155 هزار مترمکعب فاضلاب در 14 تصفیهخانه این استان تصفیه میشود. این تصفیه به پسابی با استانداردهای زیستمحیطی تبدیل و بخش قابل توجهی از آن در صنعت، کشاورزی صنعتی و آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: بخشی از پساب تولیدی در تصفیهخانههای استان مرکزی به صنایع، بخش کشاورزی صنعتی و شهرداریها برای آبیاری فضای سبز اختصاص مییابد و مابقی نیز در راستای تأمین حقآبههای زیستمحیطی، از جمله تالاب میقان اراک، به محیط پذیرنده بازگردانده میشود.
وی به ممنوعیت استفاده از پسابهای تصفیهشده در مصارفی مانند آب شرب اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: استفاده از پسابهای تصفیهشده در مصارف شرب، بهداشتی و تولید مواد غذایی ممنوع است. پسابهای تصفیهشده باید در چارچوب استانداردها و تنها برای مصارف مجاز مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: تأسیسات فاضلاب در 9 شهر بزرگ و 2 روستای این استان فعال است و 59 درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات جمعآوری و تصفیه فاضلاب قرار دارند. این میزان در بخش شهری به 74 درصد و در بخش روستایی به کمتر از یک درصد میرسد.