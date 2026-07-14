به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اشاره به اجرای برنامه الگوی کشت در استان اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی، امسال ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت سیب‌زمینی رفته و پیش‌بینی می‌شود از این سطح حدود ۱۴ هزار و ۸۳۵ تن محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه عملیات مراقبت از مزارع به‌صورت مستمر در حال انجام است، افزود: مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، همچنین تغذیه به‌موقع مزارع با استفاده از کودهای شیمیایی، ریزمغذی‌ها و کودهای آلی در دستور کار کارشناسان و کشاورزان قرار دارد تا عملکرد و کیفیت محصول افزایش یابد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد مزارع سیب‌زمینی استان با استفاده از سامانه‌های آبیاری تحت فشار آبیاری می‌شوند که نقش مؤثری در کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری تولید دارد.

جلیلوند ادامه داد: ارقام عمده کشت‌شده در مزارع استان شامل آگریا، جلی و ساتینا است که به دلیل عملکرد مناسب و کیفیت مطلوب، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان آوج با بیش از ۳۳۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید حدود ۱۴ هزار و ۳۳۰ تن، نزدیک به ۹۵ درصد از تولید سیب‌زمینی استان قزوین را به خود اختصاص داده و همچنان جایگاه نخست تولید این محصول در استان را حفظ کرده است.

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