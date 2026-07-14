برداشت بیش از ۱۴ هزار تن سیبزمینی از مزارع قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از پیشبینی برداشت بیش از ۱۴ هزار و ۸۳۵ تن سیبزمینی از مزارع این استان خبر داد و گفت: امسال ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین به کشت این محصول اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اشاره به اجرای برنامه الگوی کشت در استان اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی، امسال ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت سیبزمینی رفته و پیشبینی میشود از این سطح حدود ۱۴ هزار و ۸۳۵ تن محصول برداشت شود.
وی با بیان اینکه عملیات مراقبت از مزارع بهصورت مستمر در حال انجام است، افزود: مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز، همچنین تغذیه بهموقع مزارع با استفاده از کودهای شیمیایی، ریزمغذیها و کودهای آلی در دستور کار کارشناسان و کشاورزان قرار دارد تا عملکرد و کیفیت محصول افزایش یابد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد مزارع سیبزمینی استان با استفاده از سامانههای آبیاری تحت فشار آبیاری میشوند که نقش مؤثری در کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری تولید دارد.
جلیلوند ادامه داد: ارقام عمده کشتشده در مزارع استان شامل آگریا، جلی و ساتینا است که به دلیل عملکرد مناسب و کیفیت مطلوب، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان آوج با بیش از ۳۳۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید حدود ۱۴ هزار و ۳۳۰ تن، نزدیک به ۹۵ درصد از تولید سیبزمینی استان قزوین را به خود اختصاص داده و همچنان جایگاه نخست تولید این محصول در استان را حفظ کرده است.