به گزارش ایلنا، حسین نجف زاده از تشدید نظارت بر بازار آرد و نان خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای اساسی به‌ویژه نان، برخورد با تخلفات احتمالی در این حوزه با جدیت دنبال می‌شود.

نجف‌زاده اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان با راه‌اندازی گشت‌های مشترک و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، بازرسی‌های میدانی از واحدهای نانوایی در سطح شهرها و روستاها را افزایش داده و با سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط کنونی جامعه برخورد قاطع خواهد داشت.

وی افزود: از ابتدای سال جاری یک هزار و ۲۵۴ فقره پرونده تخلف در حوزه آرد و نان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده که تاکنون به یک هزار و ۱۱۰ فقره از آن‌ها رسیدگی شده است.

نجف‌زاده ادامه داد: از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده، هزار فقره مربوط به تخلفات گرانفروشی و کم‌فروشی نان و ۱۱۰ فقره نیز مربوط به تخلفات تهیه و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: شعب رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متخلفان، آنان را به پرداخت ۷۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کردند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر جرایم نقدی، برای برخی واحدهای متخلف مجازات‌های غیرنقدی از جمله تعطیلی و پلمپ واحد، نصب پارچه تخلف بر سردر واحد و قطع سهمیه نیز اعمال شده است.

نجف‌زاده در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی تعزیرات، شماره تلفن ۱۳۵ و یا سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

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