رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خبر داد:

شاخص 57.8 درصدی نرخ تورم استان مرکزی در سال 1404

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران در سال 1404، نرخ تورم در این استان به 57.8 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که نرخ تورم در شاخص خوراکی و غیرخوراکی متفاوت است.

به گزارش ایلنا، مسعود شفیعی چافی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: شاخص تورم بخش خوراکی استان مرکزی در سال گذشته به 72.9 درصد و شاخص تورم بخش غیرخوراکی این استان در بازه زمانی مذکور به 48 درصد رسید.

وی به نرخ تورم کشور در سال 1404 اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در سال گذشته به 50.6 درصد رسید. شاخص نرخ تورم در بخش خوراکی 68.2 درصد و در بخش غیرخوراکی 41.8 درصد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی به جایگاه استان در نرخ تورم به لحاظ رتبه‌بندی کشوری اشاره کرده و اظهار داشت: این استان سال 1404 در شاخص نرخ تورم به لحاظ رتبه‌بندی کشوری، جایگاه 4 کشور را به خود اختصاص داد.

شفیعی چافی به آخرین نرخ بیکاری استان اشاره داشته و تصریح کرد: آخرین نرخ بیکاری استان مرکزی مربوط به پاییز سال گذشته است که به عدد 5.2 درصد رسید. این شاخص نسبت به میانگین کشوری که 7.8 درصد بوده است، پایین‌تر است.

