در سال ۱۴۰۴ صورت گرفت؛
تولید بیش از ۳۰ هزار تن زیتون در قزوین
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: استان قزوین با ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغات زیتون و تولید سالانه بیش از ۳۰ هزار تن محصول در سال زراعی ۱۴۰۴ جایگاه دوم کشوری را در زمینه تولید و عملکرد این محصول ارزشمند از آن خود کرده است.
به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیلهفروش در این باره گفت: استان قزوین با ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغات زیتون و تولید سالانه بیش از ۳۰ هزار تن محصول در سال زراعی ۱۴۰۴ جایگاه دوم کشوری را در زمینه تولید و عملکرد این محصول ارزشمند از آن خود کرده است.
وی با اشاره به اجرای ۱۴ طرح توسعهای نوین در حوزه باغات زیتون در استان قزوین اضافه کرد: این طرحها که مجموعاً بالغ بر ۴۶۰ هکتار وسعت را به خود اختصاص دادهاند، از آمادگی کامل زیرساختها برای کشت نهال برخوردار بوده و آماده ورود به مرحله بهرهبرداری هستند.