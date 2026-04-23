تولید بیش از ۳۰ هزار تن زیتون در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیله‌فروش در این باره گفت: استان قزوین با ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغات زیتون و تولید سالانه بیش از ۳۰ هزار تن محصول در سال زراعی ۱۴۰۴ جایگاه دوم کشوری را در زمینه تولید و عملکرد این محصول ارزشمند از آن خود کرده است.

وی با اشاره به اجرای ۱۴ طرح توسعه‌ای نوین در حوزه باغات زیتون در استان قزوین اضافه کرد: این طرح‌ها که مجموعاً بالغ بر ۴۶۰ هکتار وسعت را به خود اختصاص داده‌اند، از آمادگی کامل زیرساخت‌ها برای کشت نهال برخوردار بوده و آماده ورود به مرحله بهره‌برداری هستند.

