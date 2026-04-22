معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
بازگشت فعالیت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی خراسان رضوی به روال عادی / حضوری 100 درصدی کارکنان
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی به نحوه فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی استان اشاره کرده و گفت: نحوه فعالیت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان استان از روز شنبه 5 اردیبهشت ماه با حضور 100 درصدی کارکنان مشخص شده است.
به گزارش ایلنا، احسان یوسفی افزود: ساعت کاری کارکنان از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 14 تعیین شده است. مابقی ساعات کار موظفی کارکنان، مطابق با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران خواهد شد.
وی ادامه داد: نحوه خدماترسانی ادارات و دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی در روزهای پنجشنبه کماکان با استفاده از ظرفیت دورکاری اجرایی خواهد شد. همچنین باید در نظر داشت که هیچ یک از ردههای مدیریتی سطح این استان مشمول دورکاری نیستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی به نحوه فعالیت کاری بانکهای مستقر در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: نحوه فعالیت کاری تمامی بانکهای مستقر در این استان برابر اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان تعیین میشود.
یوسفی به نحوه فعالیت مدارس و دانشگاههای استان خراسان رضوی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: فعالیت آموزشی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی این استان نیز برابر ابلاغیههای وزارتخانههای متبوع تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری خواهد بود.
وی همچنین به دستگاههای اجرایی که از قواعد بخشتامه مذکور مستثنی هستند اشاره کرده و بیان داشت: فعالیت دستگاههای اجرایی خدماترسان، امدادی، درمانی و واحدهای عملیاتی که ارائه کننده خدمات ضروری به مردم هستند، از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی به تغییرات احتمالی در خصوص نحوه فعالیت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان اشاره داشته و تأکید کرد: هر گونه تغییر در ساعات کاری با توجه به شرایط کشور در آینده حسب موارد لازم اطلاعرسانی خواهد شد.
یوسفی ابراز داشت: بانوان باردار، مادران دارای فرزند زیر 6 سال و دارای فرزند معلول، افراد توانخواه و همچنین کارکنان مبتلا به بیماریهای ریوی، قلبی و سخت درمان میتوانند با هماهنگی و نظر مدیر دستگاه اجرایی مربوطه از ظرفیت دورکاری برای فعالیت کاری استفاده کنند.