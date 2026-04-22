در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
کمبود مواد اولیه، صنایع فارس را به فعالیت خاموش و روشن کشاند/ ۱۱۴۷ کارگر کارخانه لاستیک دنا در بلاتکلیفی/ رد بیمه بیکاری کارگران و تأکید بر بازگشت به کار
رئیس کانون هماهنگی شوراهای کار استان فارس با تشریح وضعیت فعلی واحدهای تولیدی در استان گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکتها با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و کمبود مواد اولیه، فعالیت خود را بهصورت حداقلی و تدریجی ادامه میدهند تا از تعطیلی کامل جلوگیری کنند، اما عملاً بخشی از این واحدها تولید واقعی ندارند و تنها برای حفظ موجودیت خود بهصورت نیمهفعال یا مقطعی کار میکنند.
بهرام ذنوبی تبار در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه برخی واحدها بهصورت اصطلاحاً خاموش و روشن فعالیت دارند که همین مسئله نیز بهدلیل زمانبر بودن فرآیند توقف و راهاندازی مجدد، هزینههای مضاعفی به آنها تحمیل میکند، افزود: کمبود مواد اولیه به یکی از چالشهای جدی صنایع تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: بسیاری از واحدها با وجود این محدودیتها، تولید خود را کاهش دادهاند اما همچنان تلاش میکنند چرخه فعالیت را حفظ کنند تا از تعطیلی کامل جلوگیری شود.
ذنوبیتبار در عین حال بخشی از این مشکلات را ناشی از نبود آیندهنگری در میان برخی مدیران دانست و تصریح کرد: مدیران صنایع باید برای ماهها و حتی یک سال آینده خود برنامهریزی و ذخیرهسازی مواد اولیه انجام میدادند و در صورت تحقق این موضوع، امروز با چنین بحرانهایی مواجه نبودند.
وی اضافه کرد: با توجه به نوسانات شدید قیمتها و افزایش مستمر آن، ذخیرهسازی مواد اولیه نهتنها زیانآور نیست بلکه به نفع کارفرمایان نیز خواهد بود.
رئیس شورای عالی کار استان فارس با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و ضربه به صنایع مادر از جمله پتروشیمی و فولاد اظهار داشت: این شرایط عملاً بر کل زنجیره تأمین اثر گذاشته و باعث شده بسیاری از مواد اولیه که عمدتاً وارداتی هستند، با مشکل مواجه شوند. بخش قابل توجهی از این مواد از کشورهای مالزی و اندونزی و از مسیرهای دریایی وارد میشود که بهدلیل شرایط حاکم بر حملونقل دریایی و محدودیتها، روند تأمین آنها دچار اختلال شده است.
تاکید بر بازگشت کارگران کارخانه لاستیک دنا
ذنوبیتبار با اشاره به برگزاری چندین جلسه تخصصی با حضور مسئولان ارشد استان، از جمله معاون اقتصادی استاندار، مدیران صنعتی، دستگاههای امنیتی، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، تأمین اجتماعی و سایر نهادها، بهویژه درباره وضعیت کارخانه لاستیک دنا، گفت: در این جلسات موضوع کمبود مواد اولیه مطرح شد اما تأکید جدی بر این بود که مدیریت واحدها باید پیشبینی لازم را برای چنین شرایطی انجام میدادند.
وی با اشاره به وضعیت کارخانه لاستیک دنا یادآور شد: این واحد حدود یک هزار و ۱۴۷ نفر نیروی کار دارد و پیشنهاد استفاده از بیمه بیکاری برای حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر از نیروها مطرح شده بود که مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد کارگران به کار بازگردند.
رئیس شورای عالی کار استان فارس افزود: در همین راستا، درخواست استفاده از بیمه بیکاری برای بخشی از کارگران این واحد مطرح شد که با مخالفت مسئولان استانی مواجه شد و بر بازگشت کارگران به کار تأکید شد.
وی تاکید کرد: مدیران واحدهای تولیدی از هرگونه تصمیمگیری عجولانه در زمینه تعدیل نیرو خودداری کرده و این موضوع صرفاً از طریق مراجع و کمیتههای تخصصی استان از جمله کارگروههای رفع موانع تولید و کمیتههای مرتبط با شرایط بحران بررسی شود.
بیمه بیکاری مسُکن موقتی است
رئیس شورای عالی کار استان فارس بیمه بیکاری را راهکار مناسبی برای شرایط فعلی ندانست و آن را صرفاً مسکنی موقت توصیف کرد و گفت: کارفرمایان باید برای شرایط بحرانی، از جمله جنگ، زلزله یا سایر بحرانها، پیشبینی لازم را داشته باشند و با ایجاد صندوقهای حمایتی در داخل واحدهای تولیدی، از کارگران باسابقه خود حمایت کنند.
به گفته او، کارگری که سالها در یک واحد فعالیت داشته، نباید در شرایط بحران بدون پشتوانه رها شود و این امکان وجود داشت که با ایجاد چنین صندوقهایی، حداقل برای یک تا دو ماه از این نیروها حمایت شود.
رئیس شورای عالی کار استان فارس همچنین به برخی سوءاستفادهها در این شرایط اشاره کرد و گفت: در مواردی مشاهده میشود که برخی واحدها با وجود داشتن مواد اولیه یا توان مالی، شرایط را بهانه کرده و موضوعاتی مانند نداشتن حقوق یا مواد اولیه را مطرح میکنند تا به سمت تعدیل نیرو حرکت کنند.
وی تأکید کرد: نباید تمامی مشکلات به شرایط جنگی نسبت داده شود و تصمیمات شتابزده در این زمینه میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
ذنوبیتبار با اشاره به روند کاهش نیروی انسانی در سالهای گذشته اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی که در گذشته با هزاران کارگر فعالیت میکردند، امروز با تعداد بسیار کمتری نیرو به کار ادامه میدهند و در مواردی کار چندین نفر بر دوش یک یا دو نفر قرار گرفته است.
وی افزود: این روند در صنایع مختلف از جمله فولاد، معادن و صنایع شیمیایی نیز مشاهده میشود و حتی واحدهای کوچک با ۱۰ تا ۲۰ نفر نیرو نیز از این وضعیت متأثر شدهاند.
تعدیل نیرو به چالش ملی تبدیل شده است
ذنوبی با تأکید بر اینکه موضوع تعدیل نیرو تنها محدود به استان فارس نیست، تصریح کرد: این مسئله به یک چالش ملی تبدیل شده و نیازمند ورود جدی وزارتخانهها و تدوین برنامههای حمایتی ویژه است.
به گفته وی، باید از طریق ابزارهایی مانند تسهیلات، حمایتهای مالی و تصمیمات کلان، از واحدهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار آسیب شدهاند، حمایت شود تا کارگران متضرر نشوند.
رئیس شورای عالی کار استان فارس در ادامه به موضوع حقوق و دستمزد و ابلاغ مصوبات شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: این مصوبات با تلاش نمایندگان جامعه کارگری به نتیجه رسیده و بسیاری از واحدها منتظر ابلاغ آن بودند.
وی همچنین به موضوع بن مسکن اشاره کرد و خواستار تسریع در تصویب و اجرای آن شد تا بخشی از مشکلات معیشتی کارگران کاهش یابد.
رشد قیمتها اثر افزایش دستمزدها را خنثی می کند
ذنوبیتبار با اشاره به افزایش شدید قیمتها و فشار تورمی بر جامعه کارگری تأکید کرد: اگرچه افزایشهایی در حوزه دستمزد صورت گرفته، اما رشد قیمتها اثر این افزایشها را خنثی کرده و لازم است دولت اقدامات جدیتری برای کنترل تورم انجام دهد تا این افزایشها به بهبود واقعی معیشت کارگران منجر شود.
رئیس شورای عالی کار استان فارس با تأکید بر لزوم همافزایی میان دولت، کارفرمایان و نهادهای مسئول گفت: نباید در هیچ شرایطی کارگران بهعنوان آسیبپذیرترین قشر، قربانی تصمیمات شوند و لازم است با برنامهریزی دقیق، از بروز موج گسترده تعدیل نیرو در سطح استان و کشور جلوگیری شود.