تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان خمین / نبود مواد و قطعات اولیه برای تولید از دلایل تعدیل نیرو است

به گزارش ایلنا، محمد بیات به واحدهایی که در حال تعدیل نیرو هستند اشاره داشته و افزود: واحدهای صنعتی آرین پارس موتور، رینگ آلمینیوم، فروسیلیسیوم و پارس لیزر در حال تعدیل نیروهای انسانی و کارگری خود هستند. نبود مواد و قطعات اولیه برای تولید یکی از دلایل تعدیل نیروی انسانی در این واحدها است.

وی به اقدامات انجام شده در ارتباط با تعدیل نیروهای کار اشاره کرده و ادامه داد: این موضوع یک مسئله ملی است و از جمله پیامدهای جنگ رمضان است. پس از رایزنی با هیئت مدیره و مدیران عامل، استاندار مرکزی و معاون وزارت صمت مقرر شد کمک معیشتی 3 ماهه نخست سال به این افراد پرداخت شود.

نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس اظهار داشت: کارگروه‌های متعددی بین مجلس و نهادهای اجرایی تشکیل و موضوع در سطح ملی در حال پیگیری است تا تدابیر خاصی در ارتباط با بازگشت به کار کارگران اندیشیده شود. تمام تلاش مسئولان در راستای برگشت کارگران به واحدهای تولیدی و صنعتی است.

