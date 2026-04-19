تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان خمین / نبود مواد و قطعات اولیه برای تولید از دلایل تعدیل نیرو است

نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس به موضوع تعدیل نیروهای کار در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی این منطقه اشاره کرده و در این خصوص گفت: بررسی دلایل و عوامل تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و صنعتی خمین از مهمترین دغدغه‌های مسئولان این شهرستان است.

به گزارش ایلنا، محمد بیات به واحدهایی که در حال تعدیل نیرو هستند اشاره داشته و افزود: واحدهای صنعتی آرین پارس موتور، رینگ آلمینیوم، فروسیلیسیوم و پارس لیزر در حال تعدیل نیروهای انسانی و کارگری خود هستند. نبود مواد و قطعات اولیه برای تولید یکی از دلایل تعدیل نیروی انسانی در این واحدها است.

وی به اقدامات انجام شده در ارتباط با تعدیل نیروهای کار اشاره کرده و ادامه داد: این موضوع یک مسئله ملی است و از جمله پیامدهای جنگ رمضان است. پس از رایزنی با هیئت مدیره و مدیران عامل، استاندار مرکزی و معاون وزارت صمت مقرر شد کمک معیشتی 3 ماهه نخست سال به این افراد پرداخت شود.

نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس اظهار داشت: کارگروه‌های متعددی بین مجلس و نهادهای اجرایی تشکیل و موضوع در سطح ملی در حال پیگیری است تا تدابیر خاصی در ارتباط با بازگشت به کار کارگران اندیشیده شود. تمام تلاش مسئولان در راستای برگشت کارگران به واحدهای تولیدی و صنعتی است.

 

