نقش محوری سازمان فرهنگی شهرداری در برگزاری مراسمات عمومی شهر صدرا

به گزارش ایلنا، مجتبی پارسایی با تاکید بر نقش محوری سازمان فرهنگی شهرداری در برگزاری مراسمات فرهنگی و مذهبی در شهر صدرا عنوان کرد: این سازمان با مشارکت فعال در برگزاری مراسمات عمومی و تجمعات مردمی از ابتدای جنگ رمضان تلاش کرده است تا فضایی وحدت بخش در راستای حضور شهروندان حفظ و صیانت از خیابان و حمایت از کشور در مبارزه با دشمن صهیونیستی آمریکایی و بیعت با امام امت فراهم سازد.

شهردار صدرا از جمله این برنامه‌ها را برگزاری آیین تحویل سال جدید در جوار شهدای گمنام با حضور شهروندان و مشارکت در اقامه نماز باشکوه عید سعید فطر با حضور جمعیت تقریبی۶ هزار نفری عنوان کرد.

پارسایی با اشاره به فضاسازی کامل شهر در روزهای تاریخی جنگ رمضان خاطر نشان کرد: بیش از ۹۰۰ متر بنر مناسبتی با محتوای شهادت قائد امت، انتصاب رهبری امام خامنه ای، تصویر شهدای جنگ رمضان ساکن صدرا و فرهنگ حماسه در نقاط مختلف شهر نصب شد.

به گفته وی حدود ۲۵۰۰ عدد پرچم در میان شهروندان در راهپیمایی روز قدس، تجمعات مردمی و کاروان های خودرویی از سوی سازمان فرهنگی شهرداری صدرا توزیع شد و طرح پشت‌نویسی خودرویی با موضوعیت شهادت قائد امت با هدف فضا سازی سیال شهر و هویت بخشی فردی به اجرا درآمد.

شهردار صدرا مجموع این اقدامات در راستای تقویت همبستگی مردمی، حمایت از نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی فعال در میدان و ترویج ارزش‌های فرهنگی و دینی در شهرصدرا دانسته و تاکید کرد: بسترسازی برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسمات فرهنگی و مذهبی همچنان از سوی سازمان فرهنگی ادامه خواهد داشت.

