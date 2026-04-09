فعالیت مجدد مراکز اصلی تعویض پلاک تبریز از روز شنبه

به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، این مرکز در تشریح این خبر اعلام کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان از روز شنبه در دو مرکز، شهرک آزمایش و میوه و تره بار شهریار نسبت به ارائه خدمات تعویض پلاک اقدام خواهد کرد و لازم است شهروندان جهت دریافت خدمات ابتدا نوبت اینترنتی دریافت نموده و سپس به مراکز مربوطه مراجعه کنند.

در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین، وکالت نامه‌های موجود تا اواخر خرداد تمدید شده و شهروندان برای دریافت خدمات نقل و انتقال عجله نکنند.

