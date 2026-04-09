فعالیت مجدد مراکز اصلی تعویض پلاک تبریز از روز شنبه
مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از شروع به کار مراکز اصلی تعویض پلاک در شهرک آزمایش خبر داد و افزود: همزمان با مرکز تعویض پلاک میوه و تره بار شهریار، مرکز اصلی تعویض پلاک شهر تبریز از روز شنبه ۲۲ شروع به کار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، این مرکز در تشریح این خبر اعلام کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان از روز شنبه در دو مرکز، شهرک آزمایش و میوه و تره بار شهریار نسبت به ارائه خدمات تعویض پلاک اقدام خواهد کرد و لازم است شهروندان جهت دریافت خدمات ابتدا نوبت اینترنتی دریافت نموده و سپس به مراکز مربوطه مراجعه کنند.
در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین، وکالت نامههای موجود تا اواخر خرداد تمدید شده و شهروندان برای دریافت خدمات نقل و انتقال عجله نکنند.