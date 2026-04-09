رییس جهاد کشاورزی استان خبر داد:

افزایش 29 درصدی تولید گیاهان دارویی در استان سیستان و بلوچستان

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به رشد حدود 29 درصدی تولید گیاهان دارویی در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: میزان تولید گیاهان دارویی این استان از 25 هزار تن در سال 1403 به 32 هزار و 200 تن در سال 1404 رسید.

به گزارش ایلنا، علیرضا دهمرده به افزایش سطح زیر کشت گیاهان دواریی در استان اشاره کرده و در این رابطه افزود: سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان در سال 1403 حدود 6000 هکتار بود، اما در سال 1404 این سطح زیرکشت به 7081 هکتار افزایش یافت.

وی ادامه داد: توجه به تنوع اقلیمی و شرایط مناسب آب و خاک، استان سیستان و بلوچستان از ظرفیت بالایی در تولید گیاهان دارویی برخوردار است. حدود 20 گونه گیاه دارویی به صورت زراعی در سطح استان کشت می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حنا، وسمه و چای ترش اشاره کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اقلیم گرم و خشک این استان موجب شده گیاهان دارویی تولیدی در استان از نظر میزان و کیفیت مواد مؤثر در سطح مطلوبی قرار داشته باشند. این موضوع در بررسی‌های مختلف فیتوشیمیایی نیز به اثبات رسیده است.

دهمرده تصریح کرد: محصولات حنا و وسمه که در استان سیستان و بلوچستان تولید می‌شود، از گذشته توسط بازرگانان استان‌های یزد و کرمان خریداری شده و پس از آسیاب و بسته‌بندی در بازارهای داخلی توزیع و به کشورهای مختلف از جمله حاشیه خلیج‌فارس و آسیای میانه صادر می‌شود.

وی به بازار فروش این محصولات اشاره کرده و بیان داشت: بخشی از تولید گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان فراتر از نیاز داخلی است و به سایر استان‌ها و حتی خارج از کشور صادر می‌شود. در این میان محصولاتی مانند حنا، وسمه و چای ترش سهم قابل توجهی در صادرات دارند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به جایگاه شهرستان دلگان در حوزه تولید گیاهان دارویی اشاره داشته و تأکید کرد: این شهرستان به دلیل سطح بالای زیرکشت، به ویژه در تولید گیاه دارویی و صنعتی حنا یکی از قطب‌های مهم تولید گیاهان دارویی کشور است.

دهمرده به اشتغال این حوزه اشاره کرده و ابراز داشت: استان سیستان و بلوچستان یکی از قطب های کشاورزی کشور به ویژه در زمینه گیاهان دارویی و گرمسیری است. در همین راستا حدود 5000 نفر در مراحل مختلف تولید تا عرضه محصولات گیاهان دارویی در این استان فعالیت می‌کنند.

