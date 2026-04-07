ایستگاه استقلال از خط ۲ متروی شیراز آماده افتتاح شد

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی پروژه عظیم و آماده افتتاح ایستگاه متروی استقلال را «نگین خط ۲ قطار شهری شیراز» دانست و اظهار کرد: ایستگاه متروی استقلال نه‌تنها یک پروژه عمرانی، بلکه نمادی از مهندسی پیشرفته و عبور از چالش‌های ساخت‌وساز شهری است.

وی افزود: این ایستگاه زیرزمینی با استفاده از روش‌های خاص و پیچیده (شمع و ریپ) ساخته شده و رکوردهای قابل‌توجهی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

شهردار شیراز با اشاره به ابعاد و ویژگی‌های فنی این ایستگاه بیان کرد: وجود ۶۲ ریپ و ۱۸۴ شمع در این سازه که طول آن ۱۲۸ متر، عرض ۲۳ متر و عمق آن ۲۶ متر است، نشان می‌دهد ایستگاه استقلال به یکی از خاص‌ترین و دشوارترین پروژه‌های عمرانی کشور تبدیل شده است. همچنین مصرف نزدیک به چهار هزار تن آرماتور در این سازه، آن را به نمونه‌ای کم‌نظیر در میان پروژه‌های مشابه تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه عملیات عمرانی این ایستگاه بدون اختلال در ترافیک انجام شده است، تصریح کرد: ساخت هفتمین ایستگاه خط ۲ قطار شهری شیراز در شرایطی انجام شد که امکان مسدودسازی خیابان‌های پرتردد بلوار استقلال و خیابان انقلاب اسلامی وجود نداشت؛ بنابراین مهندسان با احداث یک تونل دوشاخه به طول حدود ۱۷۰ متر، مسیر دسترسی به محل ساخت را فراهم کردند و عملیات را در عمق زمین، بدون ایجاد اختلال در ترافیک، انجام دادند.

اسدی با اشاره به طراحی و معماری منحصربه‌فرد ایستگاه استقلال گفت: این ایستگاه در دو طبقه طراحی و اجرا شده که نشان‌دهنده پیچیدگی عملیات حفاری و ساخت در چنین عمقی است.

وی افزود: معماری این ایستگاه با طراحی قوسی و استفاده از مصالحی همچون بتن GFRC، لوور فلزی و ورق‌های آلوباند، جلوه‌ای مدرن و چشم‌نواز به این سازه بخشیده است.

شهردار شیراز همچنین به نقش ایستگاه استقلال در شبکه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: قرارگیری این ایستگاه در نقطه راهبردی تقاطع بلوار استقلال و خیابان انقلاب اسلامی و نقش آینده آن به‌عنوان ایستگاه تبادلی خط ۴ مترو شیراز، جایگاه ویژه‌ای در شبکه حمل‌ونقل عمومی این شهر برای آن رقم خواهد زد.

وی هزینه ساخت این ایستگاه را بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش ترافیک و تسهیل جابه‌جایی شهروندان داشته باشد.

گفتنی است، ایستگاه استقلال نه‌تنها گامی تازه در توسعه حمل‌ونقل عمومی شیراز به شمار می‌رود، بلکه نمادی از پیشرفت و توسعه پایدار در پایتخت فرهنگی ایران است.

انتهای پیام/