به گزارش ایلنا، سعدی نقشبندی افزود: برنامه‌ریزی و مدیریت ذخایر راهبردی در حوزه امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا ذخیره‌سازی گندم و آرد به میزان کافی برای مصرف چندین ماهه استان انجام شده است و این ذخایر با رعایت اصول پدافند غیرعامل و با پراکنش مناسب در سطح استان نگهداری می‌شود.

وی به شیوه نظارت بر نگهداری و مدیریت ذخایر آرد و گندم اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: نظارت بر نحوه نگهداری و مدیریت این ذخایر بر عهده مدیران شهرستانی است. بر این اساس ضروری است در راستای حفظ آمادگی و پایداری تأمین قوت لایموت مردم، نظارت‌ها به صورت مستمر و دقیق و قاطع انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بر ضرورت تسریع در دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها تأکید کرده و اظهار داشت: اتحادیه خبازان باید در تأمین موتور ژنراتورهای تولید برق برای نانوایی‌ها اهتمام جدی داشته باشد تا در شرایط اضطراری، روند تولید و عرضه نان بدون وقفه ادامه یابد. موضوعی که توجه به آن ضروری است.

نقشبندی به موضوع حمل‌ونقل و جابجایی آرد با استفاده از خودورها و ضرورت اخذ مجوز از سوی آنها اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: خودروهای حمل آرد بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، مجاز به جابجایی محموله‌های آرد نیستند. در صورت عدم رعایت این موضوع، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی بر ضرورت توجه به امنیت جامعه در حوزه غذا تأکید کرده و بیان داشت: تأمین امنیت غذایی جامعه از اولویت‌های اصلی قرارگاه امنیت غذایی استان کردستان است. در این زمینه هیچ‌گونه سهل‌انگاری پذیرفتنی نیست و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و جدیت در راستای حفظ پایداری تأمین مواد غذایی اقدام کنند.

