تداوم افتتاح پروژه‌های شهری شیراز در سال ۱۴۰۵

شهردار شیراز از تداوم افتتاح پروژه‌های شهری در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: مدیریت شهری در روزهای آغازین سال جدید با وجود شرایط خاص کشور، روند خدمت‌رسانی و بهره‌برداری از طرح‌های شهری را بدون وقفه دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در اجتماع مردمی میدان معلم اظهار کرد: در روزهای نخست سال ۱۴۰۵ که با مقاومت جمهوری اسلامی در برابر حمله ددمنشانه آمریکایی–صهیونی همراه بوده است، مدیریت شهری در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارد.

وی افزود: در همین روزهای ابتدایی سال، هر دو روز پروژه‌هایی از سوی شهرداری شیراز افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد و این روند در طول سال نیز تداوم خواهد داشت.

اسدی با گرامیداشت یاد امام شهید، شهدا و شهدای مقاومت و قدردانی از تلاش رزمندگان برای تأمین امنیت کشور تصریح کرد: مردم ایران و به‌ویژه شهروندان شیرازی همواره در صحنه‌های مختلف حضوری فعال و اثرگذار داشته‌اند.

شهردار شیراز همچنین با اشاره به شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام شده است، بر ضرورت تقویت وحدت ملی و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: وظیفه مدیریت شهری خدمت‌رسانی، تلاش مستمر و پیگیری برای توسعه شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

اسدی در ادامه با اشاره به حضور مردم در تجمعات مردم در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، این حضور را نشانه همبستگی اجتماعی دانست و از مشارکت شهروندان در صحنه‌های مختلف قدردانی و بر حمایت شهرداری شیراز از ابن تجمعات تأکید کرد.

