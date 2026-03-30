مدیرکل راهداری استان خبر داد؛
ثبت 7 میلیون و 378 هزار تردد در جادههای استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی به ترددهای انجام شده از ابتدای سال جاری تاکنون در جادههای استان اشاره کرده و گفت: در هفته نخست سال جاری 7 میلیون و 378 هزار تردد در جادههای این استان به ثبت رسیده است.
به گزارش ایلنا، روحاله محسنزاده افزود: از مجموع ترددهای ثبت شده در استان مرکزی 903 هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است که کامیونها و خودروهای باربری را شامل میشود. چرا که نقش حیاتی در چرخه اقتصادی استان و کشور ایفا میکنند.
وی به حجم تردد اتوبوسها اشاره کرده و ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی 29 هزار و 536 اتوبوس در استان مرکزی تردد داشتهاند که این میزان تردد بیانگر فعالیت قابل توجه ناوگان حملونقل عمومی مسافربری جادهای از ابتدای سال جاری تاکنون در استان است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی به ورود و خروج ترددها اشاره داشته و اظهار داشت: در این بازه زمانی ورودی وسایل نقلیه به این استان بالغ بر یک میلیون و 687 هزار تردد و خروجی وسایل نقلیه از استان نیز یک میلیون و 586 هزار تردد بوده است.
محسنزاده تصریح کرد: پرترددترین محورهای استان مرکزی به ترتیب محور اراک - شازند، آزادراه تهران - ساوه و محور سلفچگان - اراک بوده است. تمرکز بر بهسازی و ارتقاء ایمنی این محورها با هدف کاهش حوادث و تسهیل ترددها در دستور کار قرار دارد.
وی بیان داشت: متوسط سرعت تردد در این بازه زمانی 85 کیلومتر بر ساعت ثبت شده که نشاندهنده روان بودن نسبی ترافیک و ایمنی مناسب در بخشهایی از محورها است. در این راستا اقدامات لازم برای ایمنی ترددها پیش از آغاز سال 1405 در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی اضافه کرد: در این بازه زمانی آمار جابجایی مسافران توسط ناوگان حملونقل جادهای این استان 25 هزار و 205 نفر بوده است. این تعداد مسافر از طریق اتوبوسها و سایر ناوگانهای عمومی جابهجا شدهاند.