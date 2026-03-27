ارائه خدمات مشاوره روانشناختی رایگان به بیش از ۳ هزار نفر از ابتدای جنگ

به گزارش ایلنا، صمد فریدونی حفظ و ارتقا سلامت روانی افراد در شرایط بحران را ضروری دانست و گفت: با وجود چالش‌های موجود، تیم تخصصی کارشناسان سلامت روان تاکنون موفق به ارائه ۲۴۸۹ مشاوره حضوری و ۶۵۰ مشاوره غیرحضوری (۴۰۳۰) شده است.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه ادامه داد: خدمات مشاوره ای به گروه‌های آسیب‌پذیر، شامل مادران باردار، سالمندان، کودکان، افراد مبتلا به اختلال روانپزشکی، افراد دارای افکار خودکشی، افراد مجروح و آسیب دیده، همچنین خانواده شهدا و‌ جانبازان و نیروهای امدادی، و خدمات روانشناختی و مداخله در بحران به صورت اولویت دار ارایه می شود.

فریدونی افزود: مشکلات و عوارض روانی ناشی از جنگ نه تنها سلامت جسم و روان فرد و کل اعضا خانواده را به خطر می اندازد، بلکه می تواند در بلند مدت منجر به بروز اختلالات روانپزشکی از قبیل افسردگی، اضطراب و استرس پس از سانحه شود که پیامدهای منفی اجتماعی زیادی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: در این بازه زمانی، افراد با مشکلات و‌ نشانه های روانپزشکی، موارد دارای افکار خودکشی و اقدام کننده به خودکشی شناسایی شده و به صورت ویژه خدمات و مراقبت های مورد نیاز را دریافت کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط جنگ فعلی و عدم امکان مراجعه حضوری، کارشناسان گروه سلامت روان با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و مشاوره‌های غیرحضوری، بیش از ۳۰درصد خدمات را به‌ صورت غیرحضوری ارائه داده اند؛ که خود نشان‌دهنده آمادگی این گروه در شرایط بحران است.

فریدونی همچنین به همکاری ۲۷ کارشناس سلامت روان دانشگاه با سامانه مشاوره تلفنی روانشناختی ۴۰۳۰ اشاره کرد و گفت؛ شماره ملی ۴۰۳۰ به صورت ۲۴ ساعته برای پاسخگویی روانشناختی هم اکنون در دسترس است که در این بازه زمانی، ۱۱۰۲ نفر با این سامانه تماس گرفته اند و ۶۵۰ تماس تا کنون توسط کارشناسان سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پاسخ داده شده است و خدمات آموزشی و روانشناختی به این افراد ارایه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات آموزشی و حمایتی این گروه اشاره کرد و گفت: به‌ منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی در شرایط بحران، در مجموع ۳۵۰ جلسه آموزشی حضوری و غیرحضوری توسط کارشناسان سلامت روان در سطح ستاد شهرستان‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت برگزار شده است.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی در شرایط بحران کنونی خاطر نشان کرد: کارشناسان این مدیریت با روحیه‌ای جهادی و تعهدی راسخ، همچنان با تمام توان در کنار مردم ایستاده‌اند و ارائه خدمات تخصصی روانشناختی را با هدف کاهش آسیب‌های روانی ناشی از شرایط بحرانی، و حفظ ارامش و امنیت روانی جامعه با قوت ادامه خواهند داد.

